المقاولون لـ في الجول: تعاقدنا مع النيجيري نجوكو لاعب سيراميكا كليوبترا

أعلن نادي المقاولون العرب تعاقده مع جاكوب نجوكو صانع ألعاب سيراميكا كليوبترا.

وصرّح محمد عادل عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف العام على الكرة لـ FilGoal.com: "نجحنا في ضم نجوكو لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة".

وشدد: "سيكون مفاجأة الدوري".

وأتم: "سيكون جاهزا لخوض المباريات المقبلة، نضم احتياجات عماد الناس التي يطلبها، خاصة أن هدفنا التواجد في المربع الذهبي".

وكان نجوكو قد تألق مع سيراميكا كليوبترا في دوري الدرجة الثانية المصري بعد انتقاله إليه مطلع الموسم.

وانتقل نجوكو في الأخير إلى المقاولون العرب رغم ارتباط اسمه بـ إنبي الذي تابعه عن كثب ودخل في مفاوضات معه بحسب مسؤولي سيراميكا كليوبترا.

وعلل معتز البطاوي المشرف العام على الكرة في سيراميكا كليوبترا ذلك في تصريحاته لـ FilGoal.com: "وافقنا على انتقال نجوكو إلى المقاولون العرب لأن المقابل المالي الذي عرضه إنبي لم يتناسب مع قدرات اللاعب".

وأضاف: "المقاولون تابع اللاعب خلال فترة الإعداد ومباريات الفريق في الدرجة الثانية".

وأتم: "لدينا بديل جيد لـ نجوكو لذا وافقنا على إعارته، والموهبة محمد ساني سيكون مفاجأة. لن نستغنى عن أي لاعب آخر لتركيزنا على مهمة الصعود".

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