راديو كاتالونيا: برشلونة ينهي إجراءات إقالة فالفيردي الثلاثاء

رغم تأكيد العديد من التقارير على اتخاذ إدارة برشلونة قرار إقالة إرنستو فالفيردي من تدريب الفريق، لكن الإعلان الرسمي لم يخرج حتى اللحظة.

إذاعة راديو كاتالونيا الإسبانية أرجعت هذا التأخر إلى عدم وصول الإدارة لاتفاق مع ممثلي فالفيردي حتى اللحظة.

الإذاعة المقربة من برشلونة ذكرت أن الإعلان الرسمي سيتأجل إلى يوم غد الثلاثاء.

كما أفادت الإذاعة إلى أن إدارة برشلونة عرضت عقدا على كيكي سيتيين لخلافة فالفيردي مدته 6 أشهر، أي حتى نهاية الموسم، لكن وكيل سيتيين يحاول الحصول على عقد بمدة أطول.

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هذا التأخر في الوصول لاتفاق سيؤجل إتمام الإجراءات حتى الثلاثاء، لتمتد حقبة فالفيردي في برشلونة إلى يوم إضافي.

وخسر برشلونة لقب كأس السوبر الإسباني بسقوطه 2-3 أمام أتليتكو مدريد في نصف النهائي، لتقرر إدارة برشلونة الإطاحة بـ فالفيردي حسب كل المصادر الإسبانية.

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