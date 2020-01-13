ميلان يستعير سيمون كاير من إشبيلية

أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم الإثنين تعاقده مع إشبيلية على استعارة اللاعب سيمون كاير لمدة 6 أشهر.

وانتهت إعارة اللاعب من الفريق الأندلسي إلى أتالانتا ليتعاقد معه ميلان وللأخير أحقية شراء عقد الدنماركي مع نهاية الموسم الحالي.

وشارك اللاعب البالغ عمره 30 عاما في 6 مباريات فقط بالموسم الحالي مع أتالانتا.

وميلان هو رابع ناد إيطالي يرتدي كاير قميصه بعد باليرمو وروما وأتالانتا.

ولعب كاير موسمين في باليرمو، الذي انتقل له من ميتلاند الدنماركي في 2008، قبل أن يرحل إلى فولفسبورج الألماني ثم أعاره الأخيرة إلى روما.

وارتدى كاير، الذي مثل الدنمارك في 95 مباراة، قمصان ليل الفرنسي وفينيرباهتشة التركي وحصل إشبيلية على خدماته في 2017.

ودافع كاير عن ألوان الدنمارك في كأس العالم 2010 و2018 ويورو 2012.

وكاير ثاني لاعب يتعاقد معه ميلان في يناير بعد المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الذي عاد إلى النادي الذي لعب له من 2010 إلى 2012.

ويستضيف ميلان فريق سبال يوم الأربعاء في ثمن نهائي كأس إيطاليا ثم يواجه ضيفه أودينيزي يوم الأحد في الجولة 20 من الدوري.

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