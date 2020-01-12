رغم طرده.. فالفيردي رجلا لنهائي السوبر

فاز فيدي فالفيردي بجائزة أفضل لاعب في نهائي كأس السوبر الإسباني.

فالفيردي ساهم في تتويج فريقه ريال مدريد بالسوبر، على حساب الغريم ريال مدريد في النهائي الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية.

ريال مدريد انتصر 4-1 بركلات الجزاء الترجيحية، لكنها احتاج قرارا شجاعا من فالفيردي قبل نهاية الوقت الإضافي بـ 5 دقائق.

فالفيردي عرقل ألفارو موراتا الذي انفرد بمرمى ريال مدريد من منتصف الملعب، وغادر الملعب مطرودا بالبطاقة الحمراء.

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ليحصد ريال مدريد لقبه رقم 11 في السوبر، خلف برشلونة صاحب الرقم القياسي بـ 13 لقبا.

أما رصيد أتليتكو فقد تجمد عند لقبين فقط.

وثأر ريال مدريد من خسارته أمام أتليتكو في السوبر عام 2014.

كما فاز زين الدين زيدان على دييجو سيميوني في نهائي جديد بركلات الترجيح، بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2016.





































































































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