ميدو: كنا الأفضل أمام إنبي وغياب الحظ سبب عدم الفوز

يرى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لمصر للمقاصة أن غياب الحظ حرم فريقه من الفوز على إنبي.

وتعادل المقاصة مع إنبي بهدف لكل فريق في الجولة الـ13 للدوري المصري.

وقال ميدو عقب المباراة في تصريحات لموقع ناديه: "غياب الحظ حرمنا من الفوز على إنبي بعدما أهدرنا أكثر من فرصة مؤكدة للتسجيل وأبرزهم ركلة الجزاء التي أضاعها ميدو جابر".

وأضاف "كنا الأكثر سيطرة على الكرة وأهدرنا فرص سهلة".

وأتم تصريحاته "سنعمل على علاج هذه السلبيات في المباريات المقبلة حتى نظهر بمستوى أفضل".

وقرر ميدو منح لاعبي المقاصة راحة لمدة 48 ساعة بعد المباراة، قبل بداية الاستعداد لمواجهة بيراميدز.

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