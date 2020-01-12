جوارديولا: حزين لما يحدث لـ فالفيردي.. وشخص واحد أفضل من أجويرو

خصص بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي مساحة من وقته للحديث عن إرنستو فالفيردي ومصيره مع برشلونة.

فالفيردي أصبح على أعتاب الإقالة من تدريب برشلونة، مع دخول النادي الكتالوني في مفاوضات مع تشافي هيرنانديز لتولي تدريب الفريق.

وقال جوارديولا: "المدربون دائما ما يُعاقبون بسبب النتائج، مهما فعلوا".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب لقاء أستون فيلا "برشلونة مكان خاص جدا ولذلك فالانتصار بلقب الدوري ليس كافيا".

وتابع "حزين للغاية لما يحدث لـ فالفيردي. هو لا يستحق ذلك وأتمنى أن يحل الأمر في أسرع وقت. هذا فقط ما يمكنني قوله".

وتطرق جوارديولا للحديث عن الخارق سيرخيو أجويرو عقب تسجيل الأخير لـ"هاتريك" أمام أستون فيلا.

وتحدث جوارديولا عن أجويرو قائلا: "هناك العديد من اللاعبين المذهلين الذين شاركوا في الدوري الإنجليزي، وبكل تأكيد أجويرو من هؤلاء".

وأكمل حديثه قائلا: "أجويرو ساعد الدوري الإنجليزي ليصبح أفضل".

وأجاب جوارديولا على سؤال (هل أجويرو أفضل مهاجم في العالم؟) قائلا: "ميسي هو الأفضل".

إذا، هل أجويرو أفضل رقم 9 –مهاجم صريح- في العالم؟ سؤال جديد أجاب عن جوارديولا قائلا: "ميسي أفضل رقم 9 و10 و11 و6 و4".

مانشستر سيتي سحق أستون فيلا بسداسية مقابل هدف في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

أجويرو سجل ثلاثية ليصبح أكثر لاعب أجنبي تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ 177 هدفا متخطيا تيري هنري صاحب الـ 175.

🇦🇷سيرخيو أجويرو أصبح أول لاعب في الدوري الإنجليزي يسجل 12 هاتريك متخطيًا رقم آلان شيرر (11 هاتريك) 📊🔝أجويرو أيضًا أصبح الهداف التاريخي الرابع في الدوري الإنجليزي بعد: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿آلان شيرر (260) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿واين روني (208) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿أندي كول (187) 🇦🇷سيرخيو أجويرو (177) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿فرانك لامبارد (177) 🔥🔥 pic.twitter.com/SGIq1qJZ40 — FilGoal (@FilGoal) January 12, 2020

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