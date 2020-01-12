جوارديولا: حزين لما يحدث لـ فالفيردي.. وشخص واحد أفضل من أجويرو

الأحد، 12 يناير 2020 - 22:37

كتب : FilGoal

جوارديولا - فالفيردي

خصص بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي مساحة من وقته للحديث عن إرنستو فالفيردي ومصيره مع برشلونة.

فالفيردي أصبح على أعتاب الإقالة من تدريب برشلونة، مع دخول النادي الكتالوني في مفاوضات مع تشافي هيرنانديز لتولي تدريب الفريق.

وقال جوارديولا: "المدربون دائما ما يُعاقبون بسبب النتائج، مهما فعلوا".

أخبار متعلقة

مؤتمر جوارديولا: مستقبل ساني بيده.. وتخطي أجويرو لرقم هنري سيكون عظيما رغم الفوز في أولد ترافورد.. جوارديولا: لم نحسم التأهل للنهائي بعد ريفالدو: فالفيردي مدرب سلبي راديو كتالونيا: خليفة فالفيردي؟ أبيدال يسافر إلى تشافي في قطر

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب لقاء أستون فيلا "برشلونة مكان خاص جدا ولذلك فالانتصار بلقب الدوري ليس كافيا".

وتابع "حزين للغاية لما يحدث لـ فالفيردي. هو لا يستحق ذلك وأتمنى أن يحل الأمر في أسرع وقت. هذا فقط ما يمكنني قوله".

وتطرق جوارديولا للحديث عن الخارق سيرخيو أجويرو عقب تسجيل الأخير لـ"هاتريك" أمام أستون فيلا.

وتحدث جوارديولا عن أجويرو قائلا: "هناك العديد من اللاعبين المذهلين الذين شاركوا في الدوري الإنجليزي، وبكل تأكيد أجويرو من هؤلاء".

وأكمل حديثه قائلا: "أجويرو ساعد الدوري الإنجليزي ليصبح أفضل".

وأجاب جوارديولا على سؤال (هل أجويرو أفضل مهاجم في العالم؟) قائلا: "ميسي هو الأفضل".

إذا، هل أجويرو أفضل رقم 9 –مهاجم صريح- في العالم؟ سؤال جديد أجاب عن جوارديولا قائلا: "ميسي أفضل رقم 9 و10 و11 و6 و4".

مانشستر سيتي سحق أستون فيلا بسداسية مقابل هدف في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

أجويرو سجل ثلاثية ليصبح أكثر لاعب أجنبي تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ 177 هدفا متخطيا تيري هنري صاحب الـ 175.

طالع أيضا

بيان ناري ضد حمادة صدقي

القرار النهائي في مصير تدريب تشافي لـ برشلونة

صدمة كبرى لـ برشلونة

مدرب جديد لـ سموحة

سيتي يسحق رفاق المحمدي وتريزيجيه

في إسبانيا في إنجلترا مانشستر سيتي جوارديولا فالفيردي برشلونة

نرشح لكم

أخر الأخبار

حُسم كل شيء.. بيلد: مدافع برشلونة يصل ألمانيا للانضمام لـ شالكه ساعة | أوروبا
رئيس الهلال يهاجم صدقي ويعلن خطوته المقبلة ضده ويعلق على "ما حدث بسبب الأهلي" ساعة | إفريقيا
بيريز يحسم موقف ريال مدريد من الصفقات الشتوية ساعة | أوروبا
سيميوني: هذا ما قلته لـ فالفيردي.. وواجهنا 40 ألف سعودي باللون الأبيض ساعة | أوروبا
بأقدام جزائرية.. موناكو يفرض التعادل مع سان جيرمان 2 ساعة | أوروبا
زيدان: مخالفة فالفيردي وقحة ولكنها ضرورية 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان

قد ينال إعجابك