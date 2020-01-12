مؤتمر تشاتشيتش: سنريح اللاعبين في مباريات إفريقيا المقبلة للتركيز محليا

كشف أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز عن تفكيره في إراحة لاعبي فريقه الأساسيين في مباريات الكونفدرالية المقبلة للتركيز بشكل أكبر في الدوري المصري.

وتأهل بيراميدز لدور الـ8 ببطولة الكونفدرالية بعدما فاز على المصري بهدفين دون رد ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات.

وقال تشاتشيتش في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أهنئ اللاعبين على الفوز والتأهل والصدارة بعد مواجهة صعبة ضد فريق قوي بحجم المصري".

وأضاف "بعد ضمان التأهل نستطيع منح الفرصة لباقي اللاعبين في المباراتين المقبلتين من أجل إراحة الأساسيين للتركيز بشكل أفضل على الدوري والتقدم أكثر بجدول الترتيب".

وأتم تصريحاته "لا نفكر في تعاقدات جديدة ولا نهتم بأمر رفض زيادة الاستبدال، هدفنا هو التعامل مع مجموعة اللاعبين الحاليين وتجهيزهم للمرحلة الصعبة المقبلة في الدوري والكونفدرالية، خاصة وأن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين وبإمكانهم إكمال الموسم بذات القوة".

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