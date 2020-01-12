كأس إسبانيا - سوسيداد يكتب التاريخ في رحلته الإفريقية ويكمل عقد المتأهلين

تأهل ريال سوسيداد إلى دور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا، بفوزه على مضيفه سبتة فريق القسم الرابع 4-0 على ملعب ألفونسو موروبي ضمن منافسات دور الـ 64.

رحلة سوسيداد إلى شمال إفريقيا شهدت تسجيل الأهداف بواسطة لوكا سانجالي في الدقيقتين 55، و61، كما سجل عدنان يانوزاي في الدقيقة 57، وأندر بارينتشيا في الدقيقة 66.

ويعد هذا الفوز هو الأول لـ سوسيداد على ملعب ألفونسو موروبي تاريخيًا.

سوسيداد واجه سبتة في القُطر المغربي مرتين تاريخيا، أخراها عام 1946، وخسر المرتين.

كما عبر سيلتا فيجو إلى الدور التالي، بفوزه على ميريدا فريق القسم الثالث 4-1 في ملعب رومانو.

سانتي مينا تقدم لـ سيلتا في الدقيقة 22، قبل أن يضيف بيونيس يستو الهدف الثاني في الدقيقة 30.

ميريدا سجل هدفه الوحيد في الدقيقة 39 من ركلة جزاء بواسطة جونزالو بولي.

فيما سجل برايس مينديز هدف سيلتا الثالث في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، واختتم مينا الأهداف في الدقيقة 59.

وتأهل ليفانتي بصعوبة على حسابه ضيفه خاين فريق القسم الثالث بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

ليفانتي تقدّم أولا في الدقيقة 32 عن طريقة سيرخيو ليون، قبل أن يتعادل خاين بواسطة ميجيل مارتين في الدقيقة 82 بالمباراة التي أقيمت على ملعب لا فيكتوريا.

إلا أن ليفانتي أجهض مفاجأة مضيفه المغمور، وتغلب عليه 5-4 في ركلات الترجيح.

وأتم رايو فايكانو قائمة المتأهلين إلى دور الـ 32 بفوزه على مضيفه باراكالدو من القسم الثالث بهدفين دون رد على ملعب لاسيساري.

خوسيه بوزو سجل أولا في الدقيقة 14، قبل أن يضيف فيديريكو بيوفاكري الهدف الثاني في الدقيقة 81.

وتقام قرعة دور الـ 32 يوم الثلاثاء المقبل 14 يناير، وتشهد انضمام الأندية الأربعة المشاركة في كأس السوبر الإسباني: ريال مدريد، وبرشلونة، وأتليتكو مدريد، وفالنسيا.

الفرق المتأهلة إلى دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا:

- فالنسيا

- برشلونة

- ريال مدريد

- أتليتكو مدريد

- مايوركا

- ريال سرقسطة

- ميرانديس

- أوساسونا

- ليجانيس

- ريال بيتيس

- إيبرو

- إيبيزا

- تينيريفي

- إلتشي

- باداخوز

- أتليتك بلباو

- بادالونا

- كولتورال ليونيسا

- ريكرياتيفو

- جيرونا

- لوجرونييس

- غرناطة

- بلد الوليد

- فياريال

- إيبار

- إشبيلية

- إسبانيول

- أونيونيستاس دي سالامانكا

- ريال سوسيداد

- سيلتا فيجو

- ليفانتي

- رايو فايكانو

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