رسميا – أحمد علي من الجونة لـ الإنتاج الحربي

أعلن نادي الجونة بشكل رسمي عن انتقاله ظهيره الأيمن أحمد علي إلى الإنتاج الحربي.

ظهير الأهلي الأسبق شارك في مباراة واحدة هذا الموسم بقميص الجونة.

صاحب الـ 31 عاما وقع على عقود انضمامه للإنتاج الحربي لمدة موسمين ونصف الموسم.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة من 12 مباراة.

بينما الجونة في المركز الـ 12 برصيد 12 نقطة من 12 مباراة.

ويلعب الإنتاج الحربي أمام وادي دجلة يوم الإثنين، بينما يلعب الجونة أمام الزمالك يوم الأربعاء.

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