إثارة ومتعة وأهداف ملغية.. تعادل بين المقاصة وإنبي

الأحد، 12 يناير 2020 - 19:07

كتب : FilGoal

فريق مصر للمقاصة

اكتفى فريقي مصر للمقاصة وإنبي بالتعادل 1-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ13 للدوري المصري، والتي أقيمت بملعب السلام.

ورغم قوة المباراة والإثارة الكبيرة التي شهدتها من الطرفين، إلا أن النهاية كانت بالتعادل بين الفريقين.

واستمر المقاصة بلا فوز في الدوري المصري للمباراة التاسعة على التوالي.

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وكان آخر انتصار لفريق المقاصة في الدوري في الجولة الرابعة أمام المصري.

وارتفع رصيد المقاصة إلى النقطة 11 في المركز الـ13، ووصل إنبي للنقطة رقم 17 في المركز التاسع.

وشهدت المباراة الكثير من الإثارة وتقدم إنبي في الدقيقة 15 بهدف رائع سجله رامي صبري قائد الفريق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ثم انتفض المقاصة وهاجم بقوة في محاولات لإحراز التعادل.

وبخطأ من دفاع إنبي وحارسه مرت الكرة لكن دفاع الفريق البترولي عاد بسرعة وأبعدها من على خط المرمى، وسط مطالبات من المقاصة باحتساب الهدف.

وبضربة رأسية رائعة سجل بولين فوافي هدفا للمقاصة لكن الحكم أشار إلى وجود تسلل عليه في الدقيقة 29.

ليواصل المقاصة ضغطه القوي على إنبي ويسجل محمد مسعد هدف التعادل في الدقيقة 30 بضربة رأسية هزت شباك الحارس محمود جاد.

وفي الشوط الثاني واصل المقاصة سيطرته على اللعب وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 62 بعد عرقلة عمرو مرعي.

وتقدم ميدو جابر لتسديد الركلة لكن الحارس محمود جاد أمسك بالكرة ببراعة.

واستمر الفريقين في تبادل الهجمات إلى أن أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل.

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