تشكيل السوبر الإسباني – ريال مدريد دون تغييرات.. وأتليتكو يهاجم بـ موراتا وفيليكس

الأحد، 12 يناير 2020 - 19:00

كتب : FilGoal

ريال مدريد - السوبر الإسباني

قرر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عدم إجراء تعديلات على تشكيله في مواجهة أتليتكو مدريد.

ريال مدريد يخوض الدربي أمام جاره أتليتكو في مدينة جدة السعودية بنهائي كأس السوبر الإسباني.

ولم يجر زيدان أي تعديل على تشكيله الذي قهر فالنسيا 3-1 في نصف النهائي.

أخبار متعلقة

فان دي بيك: من الرائع اهتمام يونايتد وريال مدريد بي ولكن تقرير: برازيلي جديد تحت يد ريال مدريد.. الملكي يتفوق في صراع ضم رينير في انتظار دربي أو كلاسيكو.. ريال مدريد يمزق خفافيش فالنسيا إلى نهائي السوبر الإسباني

في المقابل، عدّل دييجو سيميوني تعديلا واحدا على الفريق الذي أطاح بـ برشلونة في نصف النهائي.

المدافع ستيفان سافيتش ترك مكانه لـ خوسيه ماريا خيمينيز.

فيما يبدأ الثنائي ألفارو موراتا وجواو فيليكس في خط الهجوم، مع بقاء ماركوس يورينتي على مقاعد البدلاء أمام فريقه السابق.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش – توني كروس – إيسكو

الهجوم: لوكا يوفيتش

دكة البدلاء: ألفونس أريولا – إيدير ميليتاو – مارسيلو – جيمس رودريجز – فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماريانو دياز

تشكيل أتليتكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: كييران تريبيير – فيليبي – خوسيه ماريا خيمينيز – لودي

الوسط: آنخل مارتين كوريا – هيكتور هيريرا – توماس بارتي – ساؤول نيجيز

الهجوم: ألفارو موراتا – جواو فيليكس

دكة البدلاء: أنطونيو أدان – ستيفان سافيتش – ماريو هيرموسو – سانتياجو أرياس – ماركوس يورينتي – فيتولو - ريكيلمي

اقرأ أيضا:

لماذا لا يفوز الأهلي خارج ملعبه في إفريقيا

في إفريقيا - الفوز خارج الديار = الألقاب

طبيب منتخب مصر يشرح كيف ساعد علاج أسنان جوتزه في تقليل إصابته

ليفربول حقق ما عجز عنه كل عمالقة أوروبا

هل أهلي جدة يفاوض النقاز

أتليتكو مدريد ريال مدريد كأس السوبر الإسباني

نرشح لكم

أخر الأخبار

الأهلي يعلن الانتهاء من تجهيز عقود استاد السلام.. واقتراب موعد التوقيع 7 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي يتحدث الفرنسية.. عاد للانتصارات في الدوري بإسقاط الطلائع 34 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر تشاتشيتش: سنريح اللاعبين في مباريات إفريقيا المقبلة للتركيز محليا 41 دقيقة | الدوري المصري
بيان رسمي - الزمالك ينفي موافقته على لعب السوبر الإفريقي ساعة | إفريقيا
مصدر مقرب من إيميكا لـ في الجول: اللاعب يرغب في فسخ عقده مع المصري ساعة | إفريقيا
مؤتمر إيهاب جلال: أرفض اتهام اللاعبين بغياب الروح أمام بيراميدز ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 3 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 4 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد"

قد ينال إعجابك