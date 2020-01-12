تشكيل السوبر الإسباني – ريال مدريد دون تغييرات.. وأتليتكو يهاجم بـ موراتا وفيليكس

قرر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عدم إجراء تعديلات على تشكيله في مواجهة أتليتكو مدريد.

ريال مدريد يخوض الدربي أمام جاره أتليتكو في مدينة جدة السعودية بنهائي كأس السوبر الإسباني.

ولم يجر زيدان أي تعديل على تشكيله الذي قهر فالنسيا 3-1 في نصف النهائي.

في المقابل، عدّل دييجو سيميوني تعديلا واحدا على الفريق الذي أطاح بـ برشلونة في نصف النهائي.

المدافع ستيفان سافيتش ترك مكانه لـ خوسيه ماريا خيمينيز.

فيما يبدأ الثنائي ألفارو موراتا وجواو فيليكس في خط الهجوم، مع بقاء ماركوس يورينتي على مقاعد البدلاء أمام فريقه السابق.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش – توني كروس – إيسكو

الهجوم: لوكا يوفيتش

دكة البدلاء: ألفونس أريولا – إيدير ميليتاو – مارسيلو – جيمس رودريجز – فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماريانو دياز

تشكيل أتليتكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: كييران تريبيير – فيليبي – خوسيه ماريا خيمينيز – لودي

الوسط: آنخل مارتين كوريا – هيكتور هيريرا – توماس بارتي – ساؤول نيجيز

الهجوم: ألفارو موراتا – جواو فيليكس

دكة البدلاء: أنطونيو أدان – ستيفان سافيتش – ماريو هيرموسو – سانتياجو أرياس – ماركوس يورينتي – فيتولو - ريكيلمي

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