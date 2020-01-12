واتفورد يحيي ذكرى "مدربه الأعظم" ويواصل استفاقته على حساب بورنموث

الأحد، 12 يناير 2020 - 18:47

كتب : زكي السعيد

واتفورد

اكتسح واتفورد مضيفه بورنموث بثلاثة أهداف دون رد على ملعب فيتاليتي بالجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

عبد الله دوكوري، وتروي ديني، وروبيرتو بيريرا سجلوا أهداف واتفورد في الدقائق 42، و65، و90.

ليحقق واتفورد فوزه الثالث على التوالي ويرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز 17، ليغادر مراكز الهبوط مؤقتا في انتظار نتيجة مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي.

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ويعد هذا الفوز هو الأول لـ واتفورد بعد 4 مواجهات متتالية بين الفريقين فشل فريق الدبابير في الانتصار خلالها.

كما فاز واتفورد خارج ملعبه للمرة الثانية فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وللمرة الأولى مع مدربه نايجل بيرسون.

الفوز الأكبر لـ واتفورد في الدوري هذا الموسم كان خير إحياء لذكرى جراهام تايلور الذي وافق اليوم ذكرى وفاته الثالثة.

تايلور الذي وصفه الحساب الرسمي لـ واتفورد بـ "المدرب الأعظم في تاريخ النادي" أشرف على تدريب الفريق بين 1977 و1987، قبل أن يتولى المهمة في ولاية ثانية بين 1996 و2001.

وحقق تايلور معجزة مع واتفورد في ولايته الأولى عندما قاده إلى الصعود من القسم الرابع وصولا إلى القسم الأول الذي احتل فيه وصافة الدوري عام 1983.

كما لعب واتفورد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1984.

الفترة الذهبية لـ واتفورد تزامنت مع شراء المغني الشهير إلتون جون للنادي وتعيينه تايلور كمدرب للفريق.

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