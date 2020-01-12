كأس إسبانيا - إشبيلية يكتسح ضيفه المغمور.. وإيبار يخطف تأهلا قيصريا

تأهل إشبيلية إلى دور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا، باكتساحه مضيفه إسكوبيدو بخمسة أهداف دون رد في مقاطعة كانتابريا.

فريق القسم الرابع تلقى الأهداف الخمسة بواسطة: لوك دي يونج، ونوليتو، ولوكاس أوكامبوس، وفرانكو فاسكيز، وأوليفر توريس في الدقائق 17، و38، و57، و75، و+90.

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كما خطف إيبار بطاقة التأهل بصعوبة بالغة، بفوزه المتأخر على مضيفه كاسيرينيو من القسم الرابع بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب برينيسيبي فيليبي.

ماركوس توريس تقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 64، قبل أن يتعادل بيدرو ليون لـ إيبار في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل ألبيرتو ديلجادو هدف الفوز لـ إيبار بالخطأ في مرمى فريقه كاسيرينيو.

وحقق أبيلاردو فيرنانديز فوزه الأول كمدرب لـ إسبانيول، بانتصاره على مضيفه سان سيباستيان دي لوس رييس فريق القسم الثالث بهدفين دون رد في العاصمة مدريد.

الأرجنتيني جوناثان كاييري تقدّم لـ إسبانيول في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

قبل أن يضيف البديل راؤول دي توماس الهدف الثاني في الدقيقة 85 في مشاركته الأولى مع الفريق الكتالوني بعد انتقاله إليه قبل أيام قادما من بنفيكا في أغلى صفقة بتاريخ النادي.

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وودع ديبورتيفو لاكورونيا المسابقة بخسارته 7-8 بركلات الجزاء الترجيحية أمام مضيفه أونيونيستاس فريق القسم الثالث، بعد التعادل 1-1.

أونيونيستاس تقدّم أولا في الدقيقة 63، قبل أن يتعادل بورخا فايي لـ ديبورتيفو في الدقيقة 82، لتتجه المباراة إلى وقت إضافي لم يسفر عن جديد.

في ركلات الترجيح، تناوب الفريقان على 9 دورات من التسديد حتى أهدر اليوناني فاسيليوس كونستانتينوس لامبروبولوس الركلة الأخيرة للفريق الجاليثي، معلنا عن تأهل أونيونيستاس المغمور.

وكان 20 فريقا قد ضمن تأهله إلى الدور المقبل يوم أمس السبت، هي أندية: مايوركا، وريال سرقسطة، وميرانديس، وأوساسونا، وليجانيس، وريال بيتيس، وإيبرو، وإيبيزا، وتينيريفي، وإلتشي، وباداخوز، وأتليتك بلباو، وبادالونا، وكولتورال ليونيسا، وريكرياتيفو، وجيرونا، ولوجرونييس، وغرناطة، وبلد الوليد، وفياريال.

وتقام قرعة دور الـ 32 يوم الثلاثاء المقبل 14 يناير، وتشهد انضمام الأندية الأربعة المشاركة في كأس السوبر الإسباني: ريال مدريد، وبرشلونة، وأتليتكو مدريد، وفالنسيا.

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