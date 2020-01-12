في الدرجة الثانية - الترسانة يضم تريكة الشرقية

الأحد، 12 يناير 2020 - 14:08

كتب : رضا السنباطي

محمد محمود تريكة

تعاقد الترسانة مع محمد محمود "تريكة" صانع ألعاب الشرقية، بعقد يمتد لـ3 مواسم.

ودفع الترسانة للشرقية 250 ألف جنيها، ليحقق الخيول مكسبا كبيرا بعد أن اشترى تريكة من نادي ميجاسبورت قبل عام بـ90 ألف جنيها.

وقال مصطفى مزيكا، المدير الفني للشرقية، لـFilGoal.com: "قبولنا للعرض كان لمصلحة اللاعب، لأن الترسانة قد يكون بوابته للممتاز".

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وشدد "تألق تريكة في مباراة كأس مصر ضد الزمالك كانت سببا في انضمامه للترسانة، أكثر من ناد تواصل معنا لضمه لكن الترسانة نجح في النهاية في ضمه".

ويحتل الترسانة المركز العاشر في مجموعة القاهرة في الممتاز ب.

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