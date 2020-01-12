وفاة دراج برتغالي أثناء مشاركته في رالي داكار بالسعودية

أعلن منظمو رالي داكار المقام في السعودية وفاة باولو غونسالفيس (40 عاما) الدراج البرتغالي بعد سقوطه في المرحلة السابعة بين الرياض ووادي الدواسر اليوم الأحد.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية نقلا عن وكالة فرانس برس أن غونسالفيس الذي كان يشارك في الرالي للمرة الثالثة عشرة وحل ثانيا في فئة الدراجات النارية لعام 2015، قد سقط عند الكيلومتر 276 من المرحلة.

وأوضح التقرير أن الدراج البرتغالي كان فاقدا للوعي لدى وصول الفريق الطبي لمعاينته، قبل أن يتم نقله على متن طائرة مروحية إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته.

وبدأ الدراج البرتغالي المشاركة في رالي داكا من عام 2006 وأنهاه ضمن المراكز العشرة الأولى أربع مرات.

وكان غونسالفيس يحتل المركز 46 في الترتيب العام بنهاية المرحلة السادسة في الرياض الجمعة.

وتقام النسخة الـ42 للرالي الأكثر شهرة عالميا للمرة الأولى في المملكة السعودية، في ظل إستراتيجية السعودية لاستضافة أحداث عالمية مختلفة.

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