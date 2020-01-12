كونتي: سانشيز؟ لست مجنونا أو أحمق لأشرك لاعبا غير جاهز

رد أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان بحدة على الصحفيين حين سألوه لماذا لم يشرك أليكسيس سانشيز أمام أتالانتا يوم السبت في مباراة انتهت بهدف لمثله في الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

وفقد فريق نيراتزوري نقطتين في صراع البطولة مانحا يوفنتوس فرصة الانفراد بالصدارة إذا فاز الأخير يوم الأحد على مضيفه روما.

وقال كونتي بعد المباراة:"ذكرتم سانشيز، يا سادة، لابد أن يكون اللاعبون جاهزون ليشاركوا".

وبعد تعافيه من إصابة، جلس اللاعب التشيلي المعار من مانشستر يونايتد احتياطيا في آخر مباراتين لإنتر في الدوري.

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وأضاف كونتي "لست مجنونا أو أحمق أو أريد إيذاء نفسي. أؤمن أن واحد زائد واحد يساوي إثنين. لو أخرجت لاعبا من تشكيلتي سيكون لسبب. لا أفعل هارا كيري (حركة كان يفعلها محاربو ساموراي لتفادي الأسر أو لمسح عار الهزيمة، يقطعون أحشاءهم) أو مجنون أنا".

وأضاف المدرب الأسبق ليوفنتوس وتشيلسي "خضت المباراة دون 4 لاعبين أساسيين، أتالانتا قوي، لديه قوة بدنية كبيرة. قمنا بما في وسعنا لنحاول الفوز بالمباراة. اللاعبون كانوا رائعين".

وأتم كونتي "سانشيز بات لائقا لكن وجهة نظري أننا نقدم كل شيء في موقف صعب جدا".

ويتصدر إنتر ترتيب الدوري بفارق نقطة عن يوفنتوس حامل لقب البطولة في آخر 8 مواسم.

ويستضيف إنتر فريق كالياري يوم الثلاثاء في الدور ثمن النهائي لكأس إيطاليا وبعد خمسة أيام يحل ضيفا على ليتشي في الدوري.

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