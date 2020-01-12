كونتي: سانشيز؟ لست مجنونا أو أحمق لأشرك لاعبا غير جاهز

الأحد، 12 يناير 2020 - 12:29

كتب : FilGoal

كونتي

رد أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان بحدة على الصحفيين حين سألوه لماذا لم يشرك أليكسيس سانشيز أمام أتالانتا يوم السبت في مباراة انتهت بهدف لمثله في الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

وفقد فريق نيراتزوري نقطتين في صراع البطولة مانحا يوفنتوس فرصة الانفراد بالصدارة إذا فاز الأخير يوم الأحد على مضيفه روما.

وقال كونتي بعد المباراة:"ذكرتم سانشيز، يا سادة، لابد أن يكون اللاعبون جاهزون ليشاركوا".

أخبار متعلقة

اسكواش - سداسي مصري لثمن نهائي الرجال ببطولة الأبطال.. وتفوق للسيدات في اليوم الأول كلوب: لا أشعر بأي شيء حين تتحدثون عن الأرقام القياسية كرة طائرة - إقالة المدرب الهولندي لمنتخب مصر بسبب الفشل في التأهل لأولمبياد طوكيو تريزيجيه: سنقدم كل ما لدينا لاقتناص الـ3 نقاط من مانشستر سيتي

وبعد تعافيه من إصابة، جلس اللاعب التشيلي المعار من مانشستر يونايتد احتياطيا في آخر مباراتين لإنتر في الدوري.

وأضاف كونتي "لست مجنونا أو أحمق أو أريد إيذاء نفسي. أؤمن أن واحد زائد واحد يساوي إثنين. لو أخرجت لاعبا من تشكيلتي سيكون لسبب. لا أفعل هارا كيري (حركة كان يفعلها محاربو ساموراي لتفادي الأسر أو لمسح عار الهزيمة، يقطعون أحشاءهم) أو مجنون أنا".

وأضاف المدرب الأسبق ليوفنتوس وتشيلسي "خضت المباراة دون 4 لاعبين أساسيين، أتالانتا قوي، لديه قوة بدنية كبيرة. قمنا بما في وسعنا لنحاول الفوز بالمباراة. اللاعبون كانوا رائعين".

وأتم كونتي "سانشيز بات لائقا لكن وجهة نظري أننا نقدم كل شيء في موقف صعب جدا".

ويتصدر إنتر ترتيب الدوري بفارق نقطة عن يوفنتوس حامل لقب البطولة في آخر 8 مواسم.

ويستضيف إنتر فريق كالياري يوم الثلاثاء في الدور ثمن النهائي لكأس إيطاليا وبعد خمسة أيام يحل ضيفا على ليتشي في الدوري.

اقرأ أيضا

تقييم صلاح أمام توتنام

أشعة تحسم موقف أفشة

خطوة جديدة على طريق تطبيق VAR في الدوري

تريزيجيه يتحدى مانشستر سيتي

هل اقترب تشافي من خلافة فالفيردي؟

إنتر ميلان أليكسيس سانشيز

نرشح لكم

أخر الأخبار

"الشخصية والجماهير ومواقع التواصل".. نجوم الجيل الذهبي يشرحون لماذا لا يفوز الأهلي خارج ملعبه 19 دقيقة | إفريقيا
بفوزه على توتنام.. ليفربول حقق ما عجز عنه كل عمالقة أوروبا 23 دقيقة | تقرير في الجول
طبيب منتخب مصر يشرح كيف ساعد علاج أسنان جوتزه في تقليل إصابته 37 دقيقة | أوروبا
فينالدوم: الحظ وقف بجانبنا أمام توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - حرس الحدود (0) سموحة (0).. انطلاق الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
حمادة صدقي: ليس أمامنا سوى الفوز على بلاتينوم والأهلي.. الخسارة أمام النجم غير مستحقة 2 ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان

قد ينال إعجابك