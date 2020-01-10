سكاي: إنتر يتفق مع جيرو.. وصفقة تبادلية لتسهيل ضم إريكسن

يواصل إنتر عمله من أجل ضم الدنماركي كريستيان إريكسن من صفوف توتنام الإنجليزي، كما وافق على تفاصيل التعاقد مع الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي الإنجليزي.

ويسعى إنتر وفقا لشبكة سكاي ضم صانع الألعاب الدنماركي إذ سافر مسؤولي النادي من أجل لقاءه وجها لوجه أثناء التفاوض.

توتنام يريد 20 مليون يورو ولا ينوى تقليل قيمة عملية البيع، لذلك إنتر يعمل على إدخال الأوروجوياني ماتياس فيتشينو في الصفقة لتقليل قيمة المقابل المادي حسب التقرير.

ويريد إنتر حسم الأمور مبكرا خاصة مع ظهور مانشستر يونايتد ضمن أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات صانع الألعاب البالغ 27 عاما.

الدنماركي خاض الموسم الحالي 24 مباراة سجل 3 وصنع 3 في جميع المسابقات وسبق له أن طلب الرحيل عن الديوك قبل بداية الموسم ورفض تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ووفقا للشبكة الإيطالية أيضا فأن وكلاء اللاعب الفرنسي التقوا مع مدراء النيراتزوري في ميلانو بشأن انتقال اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية.

المشكلة الأساسية التي تعطل الصفقة هي مطالب تشيلسي التي تتراوح بين 8 و10 مليون جنيه إسترليني وهي ضعف ما يسعى إنتر لدفعه.

جيرو سيكون لاعبا حرا في الصيف المقبل ويضغط إنتر من أجل الحصول على خدماته بأقل سعر ممكن بعقد يمتد لموسمين ونصف.

ويريد الدولي الفرنسي الخروج من دكة البلوز للحفاظ على مكانه في هجوم منتخب فرنسا بيورو 2020 الصيف المقبل.

جيرو البالغ 33 عاما لم يشارك سوى في 7 مباريات هذا الموسم مع تشيلسي بواقع 282 دقيقة فقط، ولم يبدأ أساسيا سوى في 3 مباريات.

اقرأ أيضا

حقيقة تفاوض الاتحاد مع مهاجم النجم الساحلي

ضربة قوية لأتليتكو مدريد قبل نهائي السوبر

تشكيل الزمالك المتوقع للقاء زيسكو يونايتد

أيمن أشرف: لدينا رغبة مُلحة لحصد اللقب الغائب

تقرير: ميلان يسعى لمحاكاة تجربة فيرجسون