بعثة الأهلي تغادر هراري استعدادا لمواجهة بلاتينوم

غادرت بعثة الفريق الأول للنادي الأهلي منذ قليل، مدينة هراري عاصمة زيمبابوي، لتتجه إلى ولاية بولاوايو التي تحتضن مواجهة الفريق ضد بلاتينوم بطل زيمبابوي.

الأهلي يواجه مضيفه بلاتينوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم السبت في الثالثة عصرا.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة هراري يوم الأربعاء بعد رحلة استمرت 12 ساعة، تخللها ترانزيت في إثيوبيا.

وخاض الأهلي تدريبين على الملعب الوطني في هراري يوم الأربعاء والخميس قبل التوجه إلى ولاية بولاوايو ظهر الجمعة استعدادا للمباراة.

وحصد الأهلي حتى الآن 6 نقاط من 3 مباريات بعد الخسارة من النجم الساحلي في الجولة الأولى، ثم الانتصار على الهلال السوداني 2-1 وبلاتينوم 2-0 على الترتيب.

ويواجه الهلال ضيفه النجم الساحلي في نفس الجولة يوم السبت في التاسعة مساء.

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