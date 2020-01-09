فالفيردي: أتليتكو استحق الانتصار.. مسيرتنا لن تتأثر واستمتعوا بدربي مدريد

يرى إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة إن فريقه استحق الهزيمة أمام أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

أتليتكو مدريد انتصر على برشلونة بثلاثية مقابل هدفين في قمة مجنونة للسوبر الإسباني. (طالع التفاصيل)

برشلونة وجد نفسه متأخرا في النتيجة مع انطلاق الشوط الثاني، قبل أن يقلب الأمور لصالحه 2-1 قبل أن يخضع من جديد أمام ريمونتادا ولكن هذه المرة من أتليتكو 3-2.

وقال فالفيردي: "سيطرنا على مجريات المباراة بالكامل ولكن التوفيق لم يكن حليفا لنا على الإطلاق في المباراة".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الرياضية السعودية عقب المباراة "للأسف خسرنا في النهاية. الهدف المبكر في الشوط الثاني بعثر أوراقنا وحاولنا العودة وسيطرنا بالفعل ونجحنا في التسجيل أكثر من مرة ولكن تقنية الفيديو ألغت هدفين".

وتابع "أتليتكو مدريد استحق الانتصار في المباراة".

وتمنى فالفيردي للجماهير السعودية "الاستمتاع بدربي مدريد في نهائي السوبر. ريال مدريد استحق الانتصار وكذلك أتليتكو مدريد والمباراة النهائية ستكون جيدة جدا. أتمنى للجميع الاستمتاع بها".

وأجاب فالفيردي على سؤال (هل تؤثر الخسارة في السوبر، على مسيرة برشلونة في الدوري؟) قائلا: "لا. لن نتأثر".

وأتم "نسير بشكل جيد في الدوري وتلك الهزيمة لن تؤثر علينا".

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ويلعب أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد يوم الأحد في نهائي السوبر الإسباني في السعودية.

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