في الدرجة الثانية - كمونة: سنضم صفقتين لـ جمهورية شبين في يناير

الأربعاء، 08 يناير 2020 - 18:29

كتب : رضا السنباطي

سمير كمونة

قال سمير كمونة نجم الأهلي السابق والمدير الفني لنادي جمهورية شبين أن فريقه سيضم لاعبين فقط خلال سوق انتقالات يناير.

وتحدث كمونة لـ FilGoal.com قائلا: "شاهدت اللاعبين والفريق يضم عناصر مميزة وأسعى لتحقيق نتائج جيدة".

وتابع "هدفنا هو البقاء والمشاركة في دوري المحترفين إذا تم تطبيقه".

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وأكمل "عودة جمهورية شبين لملعبهم في الدور الأول كان من أسباب نقاط القوة للفريق وسنستغل الملعب لصالحنا في الدور الثاني".

وأردف على صراع التأهل "أتوقع استمرار المنافسة على الصعود بين فرق سيراميكا والقناة والداخلية".

وأتم "بينما سيكون الصراع أقوى في المجموعة على النجاة من الهبوط".

ويحتل جمهورية شبين المركز الثامن في مجموعة القاهرة برصيد 14 نقطة.

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