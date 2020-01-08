مدرب الأهلي: صعوبة دوري الأبطال هذا العام تزيد إصرارنا للفوز باللقب

قال سامي قمصان المدرب المساعد للفريق الأول بالنادي الأهلي إن فريقه لديه كافة المعلومات عن التغييرات التي أجراها منافسه بلاتينيوم سواء كلاعبين أو في الجهاز الفني قبل مباراة الفريقين في دوري الأبطال، وشدد على أن الهدف الرئيسي هو الفوز باللقب مهما كانت صعوبة المنافسة.

وصرح قمصان للصحفيين قائلا: "مواجهة بلاتينيوم ستكون صعبة لكن خبرات لاعبي الأهلي قادرة على تحقيق نتيجة جيدة".

وأضاف "صعوبة المباراة تكمن في أنها الأمر الأخير لبطل زيمبابوي للمنافسة على حجز تذكرة التأهل للدور التالي في دوري الأبطال، خاصة وأن جميع الفرق تمتلك حظوظ للتأهل، لكن خبرات وقدرات اللاعبين قادرة على الحسم".

وواصل "المنافسة قوية في النسخة الحالية من دوري الأبطال، وتضم العديد من الفرق أصحاب الخبرات والمستوى المتميز والذي سبق لها تحقيق اللقب، وهو ما يزيد من إصرار الجهاز الفني واللاعبين على تحقيق اللقب وطموحات الجماهير".

وأكمل "هزيمة بلاتينيوم على ملعبه ضد النجم الساحلي لا تعني أنه فريق ضعيف، خاصة وأن النتيجة كانت عكس سير أحداث المباراة، الأهلي سيخوض اللقاء كعادته من أجل النقاط الثلاث".

الأهلي حصد 6 نقاط بعد الخسارة من النجم 1-0 والفوز ضد الهلال 2-1 ثم ضد بلاتينيوم بنتيجة 2-0.

واستطرد قمصان: "نمتلك كافة المعلومات عن المنافس، لا سيما التغييرات التي تمت على مستوى الفريق أو الجهاز الفني، بجانب مشاهدة بعض المباريات الخاصة به، وهناك رؤية شاملة عن المنافس وطريقة اللعب التي سنخوض بها اللقاء".

وأردف "الإصابات التي تعرض لها أكثر من لاعب في الأهلي، قدرية، وريني فايلر نجح في التعامل معها بشكل مثالي من خلال تجهيز كافة اللاعبين، وظهر ذلك بشكل واضح خلال المباريات السابقة خاصة في الدوري، المدرب يثق في كل اللاعبين ولا يوجد من هو أساسي وآخر بديل، وهو ما يمنحنا قوة إضافية من خلال المنافسة بين جميع اللاعبين على المشاركة في المباريات".

وتابع "المشاركة في البطولات الإفريقية تجعلك تتعامل مع كافة الظروف، سواء ارتفاع درجة الحرارة أو الرطوبة أو سقوط الأمطار أو سوء أرضية الملعب وخوض المنافسين بحضور جماهيري غفير".

واستكمل "الأهلي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين سواء على صعيد الخبرات أو المستوى الفني، بجانب وجود جهاز فني يضيف لمنظومة الكرة بالنادي من أجل الصعود لمنصات التتويج".

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم في الجولة الرابعة من دوري الأبطال يوم السبت.

وتطرق قمصان للحديث عن سلسلة انتصارات الأهلي في الدوري قائلا: "العلامة الكاملة حتى الآن في الدوري تمنح اللاعبين مزيدا من الثقة وتزيد دوافع التحدي والطموح نحو استمرار مسلسل الانتصارات خاصة وأن الفوز في كل مباراة هو الهدف الدائم للنادي ولاعبيه وجهازه الفني".

وتابع "ضغط المباريات بات أمرا واقعا والجهاز الفني يتعامل معه بالطريقة التي تحافظ على جميع اللاعبين مع تحقيق الهدف الأساسي وهو الانتصارات".

وأردف "فضلنا عدم انضمام الشحات لرحلة زيمبابوي لمنحه مزيدا من الراحة ليتعافى من الإصابة التي عانى منها مؤخرا، أما مروان محسن فقد انضم بعد الاطمئنان على حالته".

وأتم "أثبتت الأشعة تعافي مروان وجاهزيته للمباراة المقبلة، وجوده مكسب كبير ويمنح الجهاز الفني خيارات عديدة في الهجوم، خاصة في ضوء تألقه ضد نادي مصر وإحرازه هدفين".

الأهلي حتى الآن حصد 30 نقطة من 10 مباريات خاضها في الدوري المصري الممتاز، آخرها كان الفوز ضد نادي مصر بنتيجة 3-1، وسجل مروان محسن هدفين وجونيور أجايي هدفا.

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