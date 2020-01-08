طبيب الأهلي: الجهاز الفني فضل عدم سفر الشحات.. ومروان قد يكون جاهزا للعب ضد بلاتينيوم

قال خالد محمود طبيب الأهلي إن الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر فضل عدم سفر حسين الشحات مع الفريق خوفا من تفاقم إصابته، كما أوضح أن فرص مشاركة مروان محسن في اللقاء كبيرة للغاية.

وصرح خالد محمود للصحفيين قائلا: "الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر، فضل منح حسين الشحات الراحة اللازمة وعدم اصطحابه إلى رحلة زيمبابوي خوفا من تفاقم الإصابة".

وأضاف "اللاعب يعاني من آلام في الحوض تسببت في غيابه عن مواجهتي الأهلي الأخيرتين في الدوري".

وواصل "سيخضع لاختبار طبي فور عودة البعثة إلى القاهرة، للوقوف على حالته، ومدى تحسنها لتحديد إمكانية مشاركته في مباراة طنطا المقرر لها الأربعاء المقبل".

وغاب الشحات عن مواجهتي مصر للمقاصة ونادي مصر في الدوري المصري وفاز الأهلي بهما.

وواصل طبيب الأهلي: "مروان محسن تتحسن حالته بشكل تدريجي، اللاعب سيواصل برنامجه العلاجي خلال اليومين المقبلين على أن يخضع لاختبار طبي جديد يحدد مدى إمكانية لحاقه بمواجهة بلاتينيوم في دوري الأبطال".

واستطرد "فرصة لحاقه بالمباراة قائمة بشكل كبير وهناك تحسن كبير في حالته مع زوال الورم بشكل ملحوظ".

وأتم "وجهت العديد من التحذيرات الطبية للاعبي الفريق بضرورة الانتباه والحرص على تناول أدوية الملاريا يوميا، وبصفة منتظمة حرصا على عدم إصابتهم".

ويعود سعد سمير مدافع الفريق إلى القاهرة يوم الجمعة قادما من ألمانيا بعد خضوعه لجراحة وتر أكيليس عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة بلاتينيوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات والتي انتهت بنتيجة 2-0 للأهلي.

وينتظم سعد سمير فور عودته للقاهرة في برنامجه العلاجي الذي وضعه الخبير الألماني فويلر الذي أجرى الجراحة.

وغادرت بعثة الأهلي القاهرة فجر الأربعاء إلى زيمبابوي قبل أن تصل ظهر اليوم في رحلة استغرقت ما يقرب من 12 ساعة تخللها ساعتين ترانزيت في إثيوبيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي في رابع جولات دور المجموعات من دوري الأبطال يوم السبت.

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