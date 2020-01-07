المنياوي لـ في الجول: لا نستحق الهزيمة أمام بيراميدز.. وهذه احتياجاتنا في سوق الانتقالات الشتوية

يرى صبري المنياوي مدير الكره بالإسماعيلي أن فريقه لا يستحق الهزيمة أمام بيراميدز.

وخسر الإسماعيلي بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

المنياوي قال عقب نهاية اللقاء لـ FilGoal.com: "أتيحت لنا ثلاث فرص لو أحسنّا استغلالها لخرجنا بنتيجة مغايرة".

وتابع "لم نكن نستحق تلك الهزيمة بل على الأقل الخروج بنقطة".

وأضاف "نجحنا لحد كبير في السيطرة على مفاتيح لعب المنافس وعلى رأسهم عبد الله السعيد عدا الدقائق الأخيرة الذي استطاع أن يتحرك خلالها ويصنع فرصا لزملائه".

وأتم "الإسماعيلي يحتاج إلى مهاجم هداف صاحب خبرة، بجانب ظهير أيسر يمتلك خبرات يدعم تواجد محمود البدري اللاعب الصاعد".

بيراميدز ارتقى مركزين بعد الفوز للمركز الخامس برصيد 19 نقطة بينما ظل الإسماعيلي في المركز الـ 11 برصيد 14 نقطة.

























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