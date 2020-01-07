تشكيل القمة – راشفورد يقود يونايتد.. ومحرز أساسي مع سيتي

الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 21:14

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد

أعلن أولي جونار سولشاير وبيب جوارديولا مدربا مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي على التوالي تشكيلتي فريقيهما للقاء المرتقب بينهما اليوم الثلاثاء.

ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه سيتي في ملعب أولد ترافورد في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب في ملعب الاتحاد في الـ29 من شهر يناير الجاري.

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مع العلم أن الأهداف المسجلة خارج الأرض لن تُحتسب بهدفين في حالة التعادل.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: آرون وان بيساكا – فيل جونز – فيكتور ليندلوف – براندون ويليامز

في الوسط الدفاعي: فريد – أندرياس بيريرا

في الوسط الهجومي: ماركوس راشفورد- جيسي لينجارد- دانييل جيمس

في الهجوم: ماسون جرينوود

ويتواجد على مقاعد البدلاء: سيرجيو روميرو وديوجو دالوت ونيمانيا ماتيتش وتاهيث تشونج وآنخيل جوميز وخوان ماتا وأنتوني مارسيال.

أما تشكيل مانشستر سيتي فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: كلاوديو برافو

في الدفاع: كايل ووكر – نيكولاس أوتاميندي – فيرناندينيو – بنيامين ميندي

في الوسط: رودريجو – إلكاي جوندجان – رياض محرز

في الهجوم: كيفين دي بروين – برناردو سيلفا – رحيم سترلينج

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من: إيدرسون وجابريل جيسوس وسيرجيو أجويرو وديفيد سيلفا وجواو كانسيلو وفيل فودين وإريك جارسيا.

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