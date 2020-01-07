بوجبا يجري عملية جراحية ناجحة

الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 20:26

كتب : FilGoal

بوجبا - مانشستر يونايتد - ولفرهامبتون

أعلن بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد إجرائه جراحة ناجحة في كاحل القدم في ظل الإصابة التي كان يعاني منها.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

ونشر بوجبا فيديو يتحدث فيه عقب إجرائه العملية عبر موقع "إنستجرام" وقال: "كل شيء سار على ما يرام ويجب أن أحافظ على الطاقة الإيجابية".

ومن المتوقع حسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها أن بوجبا سيبتعد عن الملاعب لأربعة أسابيع.

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وعاد بوجبا من إصابة في الكاحل وشارك ضد واتفورد ونيوكاسل ولكنه تعرض لإصابة جديدة ما ستجعله يغيب عن فريق المدرب أولي جونار سولشاير.

وشارك بوجبا بشكل عام خلال الموسم الجاري في ثماني مباريات في كل البطولات صنع خلالهم هدفين.

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بوجبا مانشستر يونايتد

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