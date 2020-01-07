عاد لـ برشلونة.. أردا توران يفسخ تعاقده مع باشاك شهير

الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 20:22

كتب : FilGoal

أردا توران

فسخ التركي أردا توران عقده مع باشاك شهير التركي وسيعود مجددا إلى برشلونة الإسباني.

التركي انضم لصفوف باشاك شهير على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف من برشلونة منذ يناير 2018، وفسخ تعاقده قبل 6 أشهر من نهايته.

النادي التركي أصدر بيانا أن رئيس النادي وافق بعد جلسة جمعته مع لاعب أتليتكو مدريد السابق واتفقا على إنهاء التعاقد.

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توران لعب بقميص الفريق التركي 39 مباراة سجل هدفين وصنع 4، وكانت المشاكل هي الغالبة على مسيرته مع الفريق إذ تعرض سابقا للإيقاف بسبب الاعتراض والهجوم على الحكم المساعد لـ 14 مباراة (طالع التفاصيل).

اللاعب البالغ 32 عاما سيعود إلى برشلونة وسيبحث عن ناد جديد من أجل الانضمام له.

وفقا لبعض التقارير التركية فأن جالاتا سراي هو الأقرب لضم اللاعب في الوقت الحالي.

ولعب توران بقميص جالاتا سراي في 191 مباراة وسجل 44 هدفا وصنع 76 لزملائه في الفترة من 2005 وحتى 2011.

التركي لعب بقميص برشلونة في 55 مباراة سجل 15 وصنع 11 في الفترة بين 2015 حتى 2018 ولم يحظ رفقة أرنستو فالفيردي بفرصة المشاركة الأساسية.

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