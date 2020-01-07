جوائز كاف - بطل القارة يفوز.. بلماضي أفضل مدرب في إفريقيا

حصل جمال بلماضي المدير الفني للجزائر يوم الثلاثاء على جائزة أفضل مدرب لفرق الرجال في إفريقيا لعام 2019 خلال حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالغردقة.

ونال بلماضي، لاعب مارسيليا وساوثامبتون السابق، على الجائزة متفوقا على أليو سيسيه مدرب السنغال ومعين الشعباني مدرب نادي الترجي التونسي.

وتوج بلماضي (43 عاما) بالجائزة بعد قيادته لمحاربي الصحراء للفوز بكأس إفريقيا 2019 في مصر.

أعاد بلماضي اللقب القاري للجزائر بعد غياب 29 عاما.

وبلماضي ثالث عربي وثاني جزائري يفوز بالجائزة بعد مواطنه خير الدين مضوي (2014) والمعلم حسن شحاتة (2008).

Djamel Belmadi crowned Men’s African Coach of the Year after a historic 2019! Congratulations! 👏 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/ld0Xo8EsHT — #CAFAwards2019 (@CAF_Online) January 7, 2020

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وخلف بلماضي المدرب إيرفي رينار الفرنسي الذي فاز بالجائزة لعام 2018 حين كان مديرا فنيا للمغرب.

ورينار هو أكثر مدرب نال الجائزة (3 مرات) وتوج بها الراحل ستيفان كيشي النيجيري مرتين ومثله الراحل الفرنسي برونو ميتسو.

وحصل شحاتة على الجائزة في 2008 بعد فوزه بكأس إفريقيا مع مصر، وفي 2017 فاز هيكتور كوبر الأرجنتيني بالجائزة بعد قيادته مصر لبلوغ نهائي كأس إفريقيا والتأهل لمونديال 2018.

ونال مانويل جوزيه البرتغالي الجائزة في 2006 بعد فوزه مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا واحتلاله المركز الثالث في مونديال الأندية.

ونالت ديزيريه إليس المديرة الفنية لسيدات جنوب إفريقيا جائزة أفضل مدرب لفرق السيدات بعد تنافس مع توماس دينيربي مدرب سيدات نيجيريا وآلان دجومفا مدرب سيدات الكاميرون.





























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