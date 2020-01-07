تشيلسي يعلن قيمة تعويض كونتي

حصل أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لتشيلسي على 26 مليون جنيه إسترليني عقب رحيله عن تدريب الفريق منذ موسمين.

كونتي ظل دون أي تجربة فنية طيلة الموسم الماضي، وتولي مهمة تدريب إنتر الإيطالي منذ بداية الموسم الجاري.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فأن البلوز سوف يدفعون تلك القيمة لكونتي وطاقمه الفني، عقب إقالته في يوليو 2018 وتعيين ماوريسيو ساري بدلا منه.

تشيلسي أصدر قائمته المالية بنهاية العام والتي جاء فيها "تتعلق البنود الاستثنائية في السنة الحالية البالغة 26.6 مليون جنيه إسترليني بالتغييرات المتعلقة بموظفي إدارة وتدريب الفريق إلى جانب التكاليف القانونية المرتبطة بها".

الإيطالي قاد تشيلسي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي في موسمه الأول، وخلال موسمه الثاني فاز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر يونايتد.

ودفع تشيلسي ما يفوق 90 مليون يورو منذ تولي رومان إبراموفيتش مهمة إدارة النادي عام 2004 تعويضا للمدربين الذين تمت إقالتهم.

كونتي يقود إنتر الموسم الجاري لصدارة جدول الترتيب مناصفة مع يوفنتوس برصيد 45 نقطة بعد مرور 18 جولة من الدوري الإيطالي.

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