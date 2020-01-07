التاريخ يواصل حكمه.. المصري والإنتاج يتعادلان

للمواجهة الخامسة على التوالي لا تعرف مباراة المصري والإنتاج الحربي أي منتصر.

وتعادل المصري مع مضيفه الإنتاج اليوم الثلاثاء إيجابيا بهدف لكل منهما في ملعب الجيش بالسويس في الجولة 12 من الدوري.

افتتح باسم مرسي أهداف المباراة في الدقيقة 37 بعدما استغل خطأ أحمد مسعود حارس مرمى المصري في تمرير الكرة ليستخلصها ويسدد في الشباك.

وأدرك محمود وادي التعادل للمصري في الدقيقة 52 بعدما حول عرضية مفتاح طقطق من الناحية اليسرى برأسية جميلة في الشباك.

ومنذ فوز المصري على الإنتاج بهدف دون رد في ختام موسم 2016-2017 بهدف دون رد، لم يستطع أي فريق تحقيق الانتصار على الآخر حتى الآن.

وفشل المصري بذلك حتى الآن في الموسم الجاري في تحقيق فوزين متتاليين في المسابقة.

فيما يعد ذلك التعادل هو الثالث على التوالي للإنتاج بعد الفوز على طنطا وأسوان، إذ فشل في الانتصا على الزمالك والجونة وأخيرا المصري.

بتلك النتائج وصل رصيد المصري إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب بعدما خاض 11 لقاء.

أما الإنتاج فوصل للنقطة 17 في المركز السادس بعدما خاض 12 مباراة.

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