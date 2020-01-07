درينكووتر: أسعى لإنقاذ أستون فيلا من الهبوط

الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 18:52

كتب : FilGoal

تريزيجيه - أحمد المحمدي - أستون فيلا - تشيلسي

يسعى داني درينكووتر لاعب تشيلسي المعار إلى أستون فيلا لمساعدة الفريق على البقاء في الدوري الإنجليزي وتجنب الهبوط.

وأعلن أستون فيلا يوم الثلاثاء ضم درينكووتر الذي قطع إعارته إلى بيرنلي وعاد إلى تشيلسي قبل أيام.

وقال درينكووتر في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى نادٍ كبير مثل أستون فيلا".

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وأضاف "هدفي هو مساعدة الفريق على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز".

ويحتل أستون فيلا المركز الـ17 في جدول الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن ينضم درينكووتر إلى الفريق الذي يضم الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

اللاعب البالغ من العمر 29 عاما انتقل إلى تشيلسي في 2017 قادما من ليستر سيتي.

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