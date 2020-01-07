هولاند يكشف سبب عدم انضمامه إلى يونايتد والانتقال إلى دورتموند

الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 18:38

كتب : FilGoal

هالاند - دورتموند

كشف إيرلينج هولاند سبب تفضيله الانتقال إلى بروسيا دورتموند بدلا من مانشستر يونايتد خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

إيرلينج هولاند

النادي : بوروسيا دورتموند

مانشستر يونايتد

وقال اللاعب النرويجي: "دورتموند كانوا مباشرين في حديثهم وقالوا لي نحب طريقة لعبك ونريدك هنا لتقود الهجوم، وأنا أعجبت بذلك مما جعلني أوقع على العقد".

وأضاف "شعرت إنني ودورتموند بمثابة علاقة جيدة".

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وكان مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب تحدث في وقت سابق وكشف عن سبب عدم انضمام هولاند إلى يونايتد.

وقال رايولا: "يونايتد كان أكثر الأندية تحدثا معه بشكل شخصي في ظل معرفته بمدرب الفريق أولي جونار سولشاير".

واستدرك "لكن هولاند شعر في الوقت الحالي أن الانتقال إلى إنجلترا لن يكون صحيحا، لا يوجد أي شيء شخصي ضد مانشستر يونايتد أو سولشاير".

وأضاف "هو اختار دورتموند بدلا من يونايتد وأندية أخرى وأنا سعيد بانتقاله للنادي الذي يريده وهذا أفضل شيء له حاليا".

وأتم رايولا "إن أراد هولاند الانتقال إلى يونايتد كنت سأعمل على ذلك لكنه لم يرغب".

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