تقرير إيطالي: أستون فيلا يستهدف بيونتك

في محاولاته المستمرة لدعم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، دخل أستون فيلا سباق التعاقد مع شيشتوف بيونتك مهاجم ميلان الإيطالي.

ولا يزال دين سميث المدير الفني لأستون فيلا يبحث عن مهاجم مميز لحل أزمة الهجوم التي يعاني منها الفريق الإنجليزي.

وتعرض أستون فيلا لضربة قوية بعدما تعرض مهاجمه الأساسي ويسلي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، أن أستون فيلا أبدى بالفعل اهتمامه بضم المهاجم البولندي لفريق ميلان خلال شهر يناير الجاري.

تأتي رغبة أستون فيلا في ضم بيونتك بعدما عاد زلاتان إبراهيموفيتش لصفوف ميلان قبل أيام، ما جعل الصحافة الإيطالية تزعم أن المهاجم البولندي يرغب في الرحيل عن فريقه.

وبخلاف اهتمام أستون فيلا بالمهاجم البولندي بيونتك، يراقب أيضا نادي وست هام يونايتد موقفه مع ميلان تحسبا للدخول في مفاوضات لضمه خلال الشهر الجاري.

بيونتك البالغ من العمر 24 عاما سجل خلال عام 2019 الماضي 15 هدفا بقميص ميلان.

وربطت الصحافة الإنجليزية أستون فيلا بأكثر من لاعب لدعم صفوفه في الفترة الجارية أبرزهم أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي، وجو هارت حارس بيرنلي.

كما ضم الفيلانز أول صفقاته الشتوية قبل ساعات بالتعاقد مع داني درينكووتر لاعب وسط تشيلسي وليستر سيتي السابق.

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