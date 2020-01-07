مرتضى منتقدا اللجنة الخماسية: لا يجوز معاقبة مجلس إدارة

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه لا يجوز إيقاف مجلس إدارة ناد أو مركز شباب وفقا للقانون.

وتساءل رئيس الزمالك عن شرعية اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم وذلك خلال مؤتمر عقده يوم الثلاثاء في مقر ناديه مع عدد من ممثلي الأندية ومراكز الشباب لمناقشة اللائحة الحالية.

وتعرض مرتضى منصور للإيقاف 3 مباريات بالإضافة إلى غرامة 100 ألف جنيه من لجنة الانضباط داخل الاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية هجومه على الحكام.

وقال مرتضى منصور: "ما هي شرعية اللجنة الخماسية باتحاد الكرة؟ أريد إجابة".

وأضاف "كل الحاضرين من أندية ومراكز شباب أتوا بأصوات وجمعية عمومية لكن من أنتم؟ من أتى بكم؟ الجمعية العمومية بها أشخاص محترمين وحتى الأندية الصغيرة".

وتابع "محمد صلاح نجم الكرة المصرية أتى من قرية بسيطة ونادي بسيط هو بسيون، فلماذا التعامل بغرور مع الأندية التي تبرز مواهب الكرة المصرية؟".

وشدد منصور "المحكمة الرياضية أكدت أن ما يحدث بتوقيع عقوبات على رؤوساء الأندية عبث وغير منطقي".

وأوضح "لا وصاية للاتحاد على الجمعية العمومية والأندية، ولا يجوز معاقبة مجلس إدارة ناد أو حتى مركز شباب وفق القانون".

وتسائل "ما هو دور لجنة المسابقات ولجنة الأخلاق في اتحاد الكرة؟".

وتابع رئيس الزمالك "كيف أتعامل مع جمعية عمومية النادي الخاص بي وأنا أخشى حضور مباراة؟ أشخاص مغتصبة مناصبهم ويتحكمون بمنع رئيس ناد؟ هذا أمر غير منطقي".

وأتم منصور "للأسف الشديد هناك نوع من العجرفة والقانون لا يتم تنفيذه ولا حتى اللائحة".

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