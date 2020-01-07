مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: سنتقدم باحتجاج ضد العقوبات "غير المناسبة"

الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 15:16

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي أمام إنبي

قال مصدر في مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إنهم بصدد التقدم باحتجاج رسمي ضد العقوبات التي فرضت من قبل اتحاد الكرة على النادي على خلفية أحداث مواجهة إنبي في الدوري. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "إدارة النادي في طريقها لإرسال احتجاج رسمي ضد العقوبات التي فُرضت على النادي على خلفية أحداث مباراة إنبي".

وأضاف "فريقنا تعرض لظلم واضح أثناء أحداث المباراة بشهادة الجميع، وبسبب أخطاء تحكيمية واضحة ساهمت إلى حد كبير في تغيير نتيجة اللقاء".

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وواصل "العقوبات التي فرضت على النادي والمدربين لا تتناسب مع ما تم فعله وسبق وأن حدث أسوأ منه ولم نجد مثل هذه العقوبات التي يُفرض بعضها للمرة الأولى".

وأكمل "نحن لا نريد من يقف معنا، لكننا نريد تحقيق العدل والحصول على حقوقنا وهذا ما سنتناوله في الاحتجاج".

كان الإسماعيلي قد تعادل مع إنبي بهد لكل فريق. مباراة شهدت تسجيل الفريق البترولي هدف التعادل من ركلة جزاء، يعترض الإسماعيلي على صحتها.

وشهدت المباراة مناوشات وطرد سعفان الصغير مدرب الحراس للدروايش، الذي لم يلتزم بالقرار ودخل للملعب مرة أخرى.

لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة أعلنت منع سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي من ممارسة أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة أشهر، وتغريمه 50 ألف جنيه، لما بدر منه في حق حكام مباراة فريقه أمام إنبي وما صدر منه من إساءة إلى لجنة الحكام طبقا للتصريحات التي أدلى بها في هذا الشأن.

وتغريم نادي الإسماعيلي مبلغ 50 ألف جنيه لما بدر من جماهير الفريق من تعدي على طاقم حكام لقاء إنبي. وتوبيخ أدهم السلحدار المدير الفني للإسماعيلي لما بدر منه، وتحذيره بفرض عقوبة حال تكرار تلك المخالفة الواردة في تقريري حكم ومراقب المباراة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ11 في ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة من 11 مباراة.

ويستعد الدراويش لمواجهة بيراميدز في الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء.

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