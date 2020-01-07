رئيس الإسماعيلي لـ في الجول: الجهاز المعاون مستمر مع المدير الفني الجديد.. والتدعيمات قادمة

الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 15:12

كتب : ياسر الشريف

لاعبو الإسماعيلي يحتفلون بالهدف الأول في الاتحاد السكندري

يستمر الجهاز الفني المعاون مع ديديه جوميز المدير الفني الجديد لفريق الإسماعيلي بناء على طلب المدرب الفرنسي.

وأعلن الإسماعيلي مساء أمس الاثنين عن تعاقده مع جوميز المدير الفني السابق لفريق حوريا الغيني.

وقال إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي: "جوميز طلب استمرار الجهاز الفني المعاون الحالي في عمله معه".

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وأضاف "]ضم الجهاز الفني المعاون كل من أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة وسعفان الصغير ويرأس الجهاز صبري المنياوي مدير الكرة".

وتابع رئيس الإسماعيلي "وقع اختيارنا على جوميز من بين عددا من المدربين بسبب سيرته الذاتية الأفضل وقدرته على تحقيق طموحاتنا".

ويتابع جوميز مباراة الإسماعيلي المقبلة أمام بيراميدز من المدرجات على أن يتولى القيادة مباشرة عقب اللقاء.

وقال عثمان: "بعد الانتهاء من ملف المدرب ينتهي ملف التدعيمات الجديدة من اللاعبين والتي ستكون على قدر النادي وتستطيع أن تلبي احتياجاته".

وأتم رئيس الإسماعيلي تصريحاته "نثق في قدرات لاعبي الفريق وأنهم قادرون على عودة قوية واستئناف الانتصارات في بطولة الدوري واستمرارها في البطولة العربية".

وكان الإسماعيلي قد تغلب على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية.

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