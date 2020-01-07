في الجول يكشف قصة اقتحام حكم لمباراة في القسم الثالث وإيقافه 3 أشهر

"فوجئت بالحكم يقطع الملعب ونحن في خضم هجمة للتعادل". شعبان راغب إداري بمركز شباب كوم حمادة لـFilGoal.com.

في واقعة غريبة للغاية، أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة عن إيقاف الحكم أحمد أبو شعيشع لمدة 3 أشهر، بعد اقتحامه للملعب خلال مباراة غزل كفر الدوار ومركز شباب كوم حمادة في القسم الثالث.

FilGoal.com سأل أطرف القصة الغريبة التي جرت أحداثها في القسم الثالث، إثر قيام الحكم باقتحام الملعب بل وتسببه في هدف.

اتجه FilGoalc.om للحديث مع الصافي خليفة رئيس غزل كفر الدوار ليقول: "الحكم الموقوف لا علاقة له بالنادي ولا يعمل في الفريق".

وواصل "شاهدته في المدرجات وعلمت بدخوله لأرض الملعب وحدوث مشادة مع حكم اللقاء، ولا أعرفه بشكل شخصي".

فيما تحدث أحمد أمين المشرف الرياضي لنادي غزل كفر الدوار لـFilGoal.com: "الحكم الموجود كان متواجدا من أجل زملائه الحكام".

وأضاف "سبب نزوله لأرض الملعب، كان خطأ من حكم اللقاء تسبب في هدف ضدنا، وحدثت بينه وبين الحكم مشادة".

وواصل "الحكم أحمد أبو شعيشع من منطقة البحيرة في الأساس وليس مطروح، كما أنه كان لاعبا في نادي غزل كفر الدوار".

واتجه FilGoal.com للحديث مع شعبان راغب إداري مركز كوم حمادة، والذي عبر عن غضبه قائلا: "حكم المباراة أحمد أبو شعيشع من منطقة مطروح وقام خلال المباراة بالنزول لأرض الملعب، وقطعه من أجل تعطيل إحدى الهجمات لفريقنا".

واستطرد "كنا متأخرين بنتيجة 2-1، ولا أعرف وظيفته بالتحديد".

وأتم "عندما نزل إلى أرض الملعب، قرر أحمد العباسي حكم اللقاء إيقاف المباراة 7 دقائق، وتواجد الأمن لإخراجه من الملعب".

لجنة الانضباط أعلنت يوم الإثنين عن إيقاف أبو شعيشع حكم الدرجة الأولى، لمدة 3 أشهر بعد تقديم أحمد العباسي حكم الدرجة الأولى بمنطقة كفر الشيخ بشكوى ضده.

ما الذي حدث؟

تواجد أبو شعيشع خلال المباراة وهو غير مسجل في قائمة الحضور من أرض الملعب، ما جعل العباسي حكم الساحة في اللقاء يطالبه بالخروج ورفض شعيشع الخروج في البداية ثم رضخ ولكنه عادة مرة أخرى للتواجد في الملعب.

ثم بدأ شعيشع في الاعتراض على القرارات التحكيمية خلال اللقاء، ثم اقتحم أرض الملعب خلال إحدى الهجمات مما تسبب في تسجيل كوم حمادة لهدف كما أنه تعدى على الحكم.

المباراة انتهت بفوز غزل كفر الدوار بنتيجة 2-1 ضد كوم حمادة، وذلك ضمن مباريات مؤجلة من المجموعة الـ11 من القسم الثالث.

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