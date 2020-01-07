مران الزمالك - انتظام أوباما وتأهيل صبحي وجمعة.. راحة لعبد الغني

انتظم يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الزمالك في مران الفريق اليوم الثلاثاء بملعب النادي.

وكان أوباما قد حصل على راحة أمس الاثنين واكتفى بتدريبات اللياقة في صالة الألعاب الرياضية بالنادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو الزامبي مساء الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقرر باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك استمرار راحة محمد عبد الغني مدافع الفريق لليوم الثاني على التوالي.

وفضل كارتيرون إراحة اللاعب للحصول على أكبر قسط من الراحة على أن يعود للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية غدا الأربعاء.

وواصل عبد الله جمعة التدريبات التأهيلية بالركض حول الملعب ثم مران في صالة الألعاب الرياضية بناء على قرار المدير الفني لفريق الزمالك.

كما قرر عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بفريق الزمالك اكتفاء محمد صبحي حارس المرمى بأداء الفقرة التأهيلية التي خاضها مع ثنائي حراس المرمى محمد أبو جبل ومحمد عواد.

ولم يستكمل صبحي المران الجماعي، وفضل الجهاز الفني منح الحارس راحة بسبب شعوره ببعض الإجهاد العضلي.

طالع أيضا:

طارق حامد.. عقيدة القتال من أجل الجماهير حتى اللحظة الأخيرة

حلم طوكيو - انطلاق تصفيات رجال الطائرة.. تعرف على تاريخ إفريقيا أولمبيا ومواجهات مصر الصعبة

مصدر في الكاف يجيب عن: هل يحضر صلاح حفل الأفضل في إفريقيا؟

قلب الأسد "ملك إفريقيا".. يطير للغردقة لحضور حفل الأفضل

مانويل جوزيه يتحدث عن فايلر