طبيب المنتخب يجيب: هل يشارك الجهاز الطبي في إضاعة الوقت.. وقصتان عن حجازي وطارق حامد

أجاب محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، عن سؤال هام، هل يشارك الجهاز الطبي في إضاعة الوقت لصالح الفريق أو المنتخب؟

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش طارق حامد النادي : الزمالك مصر

محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، أجرى حوارا مطولا مع FilGoal.com. وفي هذا الجزء يوضح، هل يساهم الجهاز الطبي في إضاعة الوقت.

وقال أبو العلا في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "سأخبرك عن نفسي، لم يحدث قط الأمر معي".

وأضاف "أجيري لم يحب أن ننزل إلى الملعب قط إلا لو أن هناك مشكلة ضخمة، وكوبر يقول لي انتظر لا تنزل إلى الملعب إلا في حالة حدوث شيء ما".

وأكمل "أحيانا أشعر كمشاهد أن ذلك يحدث، لكن لا يمكنني الجزم بحدوثه، في كرة القدم، كمشاهد قد يكون لي آراء، لكن بالنسبة لي لم تحدث معي".

ماذا لو شعر الحكم أن هناك إضاعة للوقت؟ "أظن أن ذلك حدث بالفعل مع نادي سيراميكا، لكن لولا ستر الله وجدارته لحدثت كارثة".

واستطرد "رأيتها في قطاع الناشئين مع الأهلي، الحكم طرد الطبيب خارج الدكة، لكنه طلب منه التواجد بالقرب من الملعب لكي يتصرف في حالة حدوث شيء ما".

وأتم "قانونا لا يصح طرده طالما لا يوجد بديل، تلك نقطة، والثانية الحكام في إفريقيا مقتنعين تماما أن دول الشمال تضيع الوقت، وقدمت شكوى في أولى مباراة بكأس الأمم، حجازي كان أنفه مكسور والحكم أصر على خروجنا من الملعب لكيلا نضيع الوقت وهو من المفترض أنه حكم مصنف واللاعب مصاب، وقدمت ضده شكوى رسمية وجاء الرد أنه لن يفعل ذلك مجددا".

شاهد الفيديو كاملا وتعرف على الإجابة كاملة وقصة أخرى بخصوص طارق حامد ضد أوروجواي.

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