الأفضل داخل القارة - ماذا قدم طارق حامد في 2019.. تواجد دائم وعطاء غزير

ينافس طارق حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا والمقرر إعلانها مساء اليوم في حفل تسليم جوائز الأفضل في القارة والمقام في مصر.

طارق حامد النادي : الزمالك الزمالك

شارك طارق حامد في 4791 دقيقة مع الزمالك ومنتخب مصر في عام 2019 بمعدل 53.2 مباراة مما يدل على تواجد دائم وعطاء غزير أسفر عن فوز الفارس الأبيض بلقب الكونفدرالية وكأس مصر.

عطاء طارق حامد الغزير كلل في النهاية بتواجده داخل القائمة المختصرة لأفضل 3 لاعبين داخل القارة بجوار الجزائري يوسف البلايلي الذي لعب للترجي وأهلي جدة هذا العام، وأنيس البدري نجم الترجي ومنتخب تونس.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز أرقام طارق حامد قلب الأسد ولاعب الوسط الدفاعي في عام 2019:

محليا:

شارك طارق حامد في 27 مباراة محلية مع الزمالك هذا العام ونجح في الفوز بلقب كأس مصر.

لعب طارق حامد 23 مباراة في الدوري المصري بينهم 17 لقاء من الموسم الماضي.

كما خاض 4 مباريات في مسابقة كأس مصر بينهم 3 في الموسم الماضي وامتدت مواجهة نصف النهائي أمام الاتحاد السكندري إلى شوطين إضافيين.

وأخيرا لعب طارق حامد مباراة السوبر المصري والتي حسمها الأهلي بنتيجة 3-2، وشارك قلب الزمالك النابض في جميع المباريات المحلية كاملة.

إذ لعب طارق 17 من الموسم الماضي في الدوري المصري وفاز فريقه في 8 منهم وتعادل 6 مرات وخسر الزمالك في 3 لقاءات، شارك في جميع المباريات كاملة وسجل هدفين وصنع مثلهما.

أما الموسم الجاري فلعب 6 مباريات مع الزمالك في الدوري وفاز في 3 وتعادل مرتين وخسر مرة وحيدة كانت أمام طلائع الجيش.

وامتاز طارق حامد بدقة تمريرات بنسبة 87% بواقع 90% دقة تمريرات قصيرة و63% تمريرات طولية كما نجح في استخلاص الكرة بصورة صحيحة بمعدل 17.1 مرة في المباراة الواحدة.

قاريا:

كان طارق حامد أحد أبرز الأعمدة الرئيسية التي ساهمت في تتويج الزمالك بلقبه القاري الأول بعد غياب 16 عاما.

ظهر دور طارق حامد بشدة مع الزمالك في المرحلة الأخيرة من بطولة الكونفدرالية بعدما أصيب فرجاني ساسي نجم الوسط في إياب ربع النهائي بعد 16 دقيقة فقط أمام حسنية أغادير.

ولكن ذلك لم يؤثر على خط وسط الزمالك في ظل وجود طارق حامد، ولم تتلق شباك الفريق في أخر 5 مباريات سوى هدف وحيد أمام نهضة بركان في ذهاب المباراة النهائية بالمغرب.

وشارك طارق حامد في 13 مباراة بالكونفدرالية عام 2019 وخاضهم بصورة كاملة وحقق الزمالك الفوز في 4 منهم وتعادل 7 مرات بينما خسر مرتين.

أما في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم شارك طارق في 4 مباريات مع الزمالك كاملين وفاز الفريق مرتين وتعادل مرة وخسر مثلها.

المنتخب:

شارك طارق حامد مع منتخب مصر في 11 مباراة عام 2019 بواقع 711 دقيقة بينهم 5 مباريات ودية.

خاض طارق حامد مع الفراعنة في 4 مباريات أمم إفريقيا كما شارك في مباراتي تصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

لعب طارق حامد 6 مباريات بصورة كاملة مع المنتخب عام 2019.

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