سولشاير: هزمنا سيتي الشهر الماضي وقادرون على تكرار ذلك

قدم مانشستر يونايتد عرضاً مثيراً للإعجاب أمام مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد الشهر الماضي، وفاز بنتيجة 2-1، ويأمل أولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر في تكرار ذلك.

ويحل سيتي ضيفا على يونايتد في دربي مانشستر بلقاء ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين يوم الثلاثاء.

وقال سولشاير عن سيتي في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لقد هزمناهم قبل شهر، لذلك نعرف أننا قادرون على تخطيهم مجدداً".

وتابع "قدمنا مباراة جيدة، وكانت لدينا 9 أو 10 فرص للتسجيل في الشوط الأول".

وأضاف المدرب النرويجي "يجب عليك أن تتغلب على ضغطهم لأنهم جيدون للغاية في استعادة الكرة".

وأردف "إذا تمكنت من تجاوز ضغطهم، سيكون لديك فرصة جيدة، وإذا كنت قادراً على الضغط من الأمام، ستكون لديك فرصة جيدة".

وأتم المدير الفني لمانشستر يونايتد "هناك طرق مختلفة لتحقيق نتيجة جيدة".

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ويقام لقاء الإياب يوم 29 يناير الجاري في ملعب مانشستر سيتي.

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