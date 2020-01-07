النجوم يعلن عبر في الجول: ساري مديرا فنيا للفريق

الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 13:07

كتب : رضا السنباطي

احمد ساري اتحاد سكندرى

قال شادي الطويلة المشرف العام على الكرة في نادي النجوم، إن فريقه قرر تعيين أحمد ساري مدرب الرجاء السابق كمدرب لفريقه فيما هو قادم من الموسم، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح الطويلة قائلا: "تم تعيين أحمد ساري كمدرب للنجوم بعد استقالة سعد فاروق".

وأضاف "أحمد عيد عبد الملك سيتولى منصب مدير للكرة".

أخبار متعلقة

تقرير غاني: أنباء تفاوض النجوم السوداء مع فايلر "أخبار كاذبة" على هامش حفل كاف - ميدو ودروجبا ونجم فرنسا السابق في جامعة القاهرة في الدرجة الثانية – سيراميكا بطلا للشتاء.. والنجوم ينتصر في مباراة عيد عبد الملك الأولى

وكان أحمد عيد عبد الملك قد أدار مواجهة النجوم قد الزرقا كمدرب مؤقت، وفاز فريقه بنتيجة 2-1.

وبدأ النجوم الموسم مع رمضان السيد، ثم سعد فاروق، ثم أحمد عيد عبد الملك الذي سيصبح مديرا للكرة.

وقاد ساري خلال الموسم الجاري نادي دمنهور والرجاء في مجموعة بحري، ورحل عن منصبه في الأول في الأسبوع السادس عقب الخسارة من غزل المحلة بنتيجة 3-0، ثم درب الرجاء في الأسبوع السابع وخسر مجددا من المحلة بنتيجة 2-0.

وخلال 5 مباريات خاضها مع الرجاء فاز في مباراة وحيدة على دكرنس وتعادل مع دمنهور، وخسر 3 مباريات من المحلة وفاركو والمنصورة.

طالع أيضا:

طارق حامد.. عقيدة القتال من أجل الجماهير حتى اللحظة الأخيرة

حلم طوكيو - انطلاق تصفيات رجال الطائرة.. تعرف على تاريخ إفريقيا أولمبيا ومواجهات مصر الصعبة

مصدر في الكاف يجيب عن: هل يحضر صلاح حفل الأفضل في إفريقيا؟

قلب الأسد "ملك إفريقيا".. يطير للغردقة لحضور حفل الأفضل

مانويل جوزيه يتحدث عن فايلر

في الدرجة الثانية الدرجة الثانية

نرشح لكم

أخر الأخبار

زميله يكشف: بعض فرق كرة القدم الأمريكية حاولت ضم أداما تراوري 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: سنتقدم باحتجاج ضد العقوبات "غير المناسبة" 42 دقيقة | الدوري المصري
رئيس الإسماعيلي لـ في الجول: الجهاز المعاون مستمر مع المدير الفني الجديد.. والتدعيمات قادمة 45 دقيقة | الدوري المصري
إكرامي: العتاب لـ صلاح مقبول.. تمنيت حضوره حفل الأفضل تجنبا للغط قد يؤثر عليه 55 دقيقة | إفريقيا
صلاح يتوج بجائزة أجمل أهداف العقد الأخير بـ ليفربول 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - أسوان (1) - (0) الجونة.. ركلة جزاء مهدرة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 2 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر 3 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 4 مدرب شيفيلد يتحدث عن هدف صلاح ويُصرح: أُحب كل شيء يتعلق بـ ليفربول

قد ينال إعجابك