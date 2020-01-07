النجوم يعلن عبر في الجول: ساري مديرا فنيا للفريق

قال شادي الطويلة المشرف العام على الكرة في نادي النجوم، إن فريقه قرر تعيين أحمد ساري مدرب الرجاء السابق كمدرب لفريقه فيما هو قادم من الموسم، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح الطويلة قائلا: "تم تعيين أحمد ساري كمدرب للنجوم بعد استقالة سعد فاروق".

وأضاف "أحمد عيد عبد الملك سيتولى منصب مدير للكرة".

وكان أحمد عيد عبد الملك قد أدار مواجهة النجوم قد الزرقا كمدرب مؤقت، وفاز فريقه بنتيجة 2-1.

وبدأ النجوم الموسم مع رمضان السيد، ثم سعد فاروق، ثم أحمد عيد عبد الملك الذي سيصبح مديرا للكرة.

وقاد ساري خلال الموسم الجاري نادي دمنهور والرجاء في مجموعة بحري، ورحل عن منصبه في الأول في الأسبوع السادس عقب الخسارة من غزل المحلة بنتيجة 3-0، ثم درب الرجاء في الأسبوع السابع وخسر مجددا من المحلة بنتيجة 2-0.

وخلال 5 مباريات خاضها مع الرجاء فاز في مباراة وحيدة على دكرنس وتعادل مع دمنهور، وخسر 3 مباريات من المحلة وفاركو والمنصورة.

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