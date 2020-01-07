رسميا - درينكووتر يزامل تريزيجيه والمحمدي في أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا ضم داني درينكووتر لاعب تشيلسي يوم الثلاثاء.

درينكووتر كان معارا إلى بيرنلي قبل أن يقطع إعارته ويعود إلى تشيلسي قبل أيام.

ومن المقرر أن ينضم درينكووتر إلى الفريق الذي يضم الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ويحتل أستون فيلا المركز الـ17 في جدول الدوري الإنجليزي.

اللاعب البالغ من العمر 29 عاما انتقل إلى تشيلسي في 2017 قادما من ليستر سيتي.

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