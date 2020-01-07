رسميا – الفرنسي جوميز مديرا فنيا لـ الإسماعيلي

الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 01:03

كتب : ياسر الشريف

ديديه جوميز - مدرب الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي عن تعاقده بشكل رسمي مع المدرب الفرنسي ديديه جوميز كمدير فني جديد للفريق.

الإسماعيلي أقال الصربي ميودراج يسيتش من منصبه كمدير فني للفريق، قبل أن يُعين الثنائي أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة كمدير فني مؤقت للفريق.

والآن أتم مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان إجراءات التعاقد مع جوميز.

أخبار متعلقة

بعد نهاية الأزمة.. باهر المحمدي يعود لقائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز قائمة بيراميدز - السعيد على رأس 18 لاعبا لمواجهة الإسماعيلي الإسماعيلي يختصم وزير الرياضة واتحاد الكرة ولجنة الحكام لتطبيق الفار جناح الإسماعيلي: بيراميدز سيكون بدايتنا لتصحيح المسار في الدوري

وسيتابع جوميز مواجهة الإسماعيلي أمام بيراميدز يوم الثلاثاء من المدرجات، قبل أن يبدأ عمله بشكل رسمي مع الفريق بداية من يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.

الفرنسي جوميز صاحب الـ 50 عاما تولى تدريب حوريا الغيني قبل أن يرحل في نوفمبر من عام 2019.

وحقق حوريا الغيني لقب الدوري الموسم الماضي، كما وصل الفريق لمجموعات كأس الكونفدرالية تحت قيادة جوميز بعد الخسارة في تمهيدي دوري أبطال إفريقيا.

وسبق للمدرب الفرنسي قيادة القطن الكاميروني لموسمين نجح خلالهما في حصد لقب الدوري والكأس.

ولاية جوميز مع الإسماعيلي لن تكون الولاية الأولى له مع فريق عربي، فسبق له قيادة شبيبة قسطنطية الجزائري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 11 على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة من 11 مباراة.

طالع أيضا

مصير صلاح النهائي في حضور حفل الأفضل في إفريقيا

كواليس إصابة صلاح قبل كأس العالم

شكوى من رئيس لجنة الحكام ضد مرتضى منصور

عقوبات صارمة من لجنة الانضباط والأخلاق

من أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019؟ فينجر يُجيب

في الدوري الإسماعيلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-1-2020 والقنوات الناقلة.. قمة محلية ودربي مانشستر 30 دقيقة | أوروبا
رسميا – الفرنسي جوميز مديرا فنيا لـ الإسماعيلي 47 دقيقة | مصر
قلب الأسد "ملك إفريقيا".. طارق حامد يطير للغردقة لحضور حفل الأفضل ساعة | مصر
طبيب منتخب مصر يوضح لـ في الجول السبب الحقيقي لإصابة جنش في أمم إفريقيا ساعة | منتخب مصر
مانويل جوزيه: فايلر مدرب رائع ويقدر على تحقيق ما فعلته مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
أرتيتا يُسقط بييلسا.. أرسنال ينتصر على ليدز في كأس إنجلترا ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 2 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر 3 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 4 مدرب شيفيلد يتحدث عن هدف صلاح ويُصرح: أُحب كل شيء يتعلق بـ ليفربول

قد ينال إعجابك