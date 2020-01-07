طبيب منتخب مصر يوضح لـ في الجول السبب الحقيقي لإصابة جنش في أمم إفريقيا

أوضح محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، السبب الحقيقي لإصابة محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك والمنتخب في كأس الأمم الإفريقية.

محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، أجرى حوارا مطولا مع FilGoal.com. وفي هذا الجزء، يوضح السبب الحقيقي لإصابة محمود "جنش" في تدريبات منتخب مصر خلال أمم إفريقيا.

وقال محمد أبو العلا في تصريحات لـFilGoal.com: "البعض قال بأن إصابة جنش كانت بسبب حمل تدريبي زائد من أحمد ناجي مدرب الحراس. هي مجرد تفسيرات واجتهادات من الناس والإعلام، لكنها ليست صحيحة".

وأضاف "جنش أصيب بقطع في وتر أكيليس. إذا عدنا لتاريخ تلك الإصابة في العالم كله، فسنجد أنها منتشرة جدا بين الحراس والمدافعين، ومحاور الارتكاز".

طبيب المنتخب أتبع "إصابة وتر أكيليس تأتي للاعبين مع كثرة القفز في الملعب. وكل ما حدث أن جنش نزل على الأرض بشكل خاطئ بعدما قفز في الهواء أثناء التدريب، وهذا هو كل ما في الأمر".

وأكمل "تلك الإصابة حدثت من قبل لديفيد بيكام وقتما كان يلعب كظهير أيمن. تعرض لها خافيير زانيتي أيضا ولوران كوسيلني. الوحيد الذي تعرض لها ويلعب في مركز صانع اللعب هو سانتي كازورلا نجم أرسنال السابق، ومن مصر أحمد دويدار وجنش، والآن سعد سمير".

طبيب المنتخب استرسل "الإصابة منتشرة أيضا بين لاعبي NBA بسبب أن لعبة السلة تحتاج للقفز باستمرار".

أبو العلا أتم "هذا ما حدث باختصار مع جنش، وبإذن الله سيعود قريبا للملاعب بعدما شفي من إصابته".

جنش أصيب أثناء تدريبات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019.

وعاد صاحب الـ32 عاما من الإصابة مؤخرا وشارك في تدريبات الفريق، في انتظار قيده بقائمة الفريق للنصف الثاني من الموسم.

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