أرتيتا يُسقط بييلسا.. أرسنال ينتصر على ليدز في كأس إنجلترا

الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 00:07

كتب : FilGoal

ريس نيلسون - أرسنال - ليدز

حقق الإسباني ميكيل أرتيتا انتصاره الثاني كمدير فني لأرسنال، عندما نجح في إسقاط كتيبة مارسيلو بييلسا.

أرسنال انتصر على ليدز يونايتد بهدف مقابل لا شيء في دور الـ 64 من كأس إنجلترا.

هدف انتصار أرسنال جاء عن طريق الشاب ريس نيلسون في الدقيقة 55.

أخبار متعلقة

سكاي ألمانيا: أرسنال يكثف مجهوداته للتعاقد مع بواتينج ضربة موجعة.. أرسنال يعلن إصابة مدافعه بقطع في الرباط الصليبي تأثير أرتيتا؟ أوباميانج: الصحافة الإنجليزية تتحدث كثيرا.. أنا في أرسنال 100% أفضل احتفال بالعام الجديد.. مدفع أرسنال يغتال شياطين مانشستر

وضرب أرسنال موعدا مع بورنموث على ملعب الأخير في الدور التالي من البطولة.

وانتصر أرتيتا لأول مرة كمدير فني لـ أرسنال في الجولة الماضية في الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد، قبل أن يكتب انتصاره الثاني بإسقاط ليدز.

المدرب الإسباني صاحب الـ 37 عاما قاد أرسنال في 3 مباريات حتى الآن ونجح في الانتصار في مباراتين وخسر مرة أمام تشيلسي.

واعتمد أرتيتا على خطة 3-4-3 في الشوط الأول، بتواجد ألكسندرلاكازيت ونيكولاس بيبي وميسوت أوزيل.

وفقد أرسنال السيطرة في الشوط الأول ولم يظهر بالشكل الجيد، على عكس ليدز الذي كان قريبا للغاية من التسجيل.

وسدد ليدز 15 تسديدة بالكامل على مرمى أرسنال، وكادت الشباك أن تهتز لولا العارضة.

ولكن الأمور اختلفت في الشوط الثاني واستعاد أرسنال سيطرته وهدد مرمى ليدز أكثر من مرة، وفي النهاية هز الشباك وكان أخطر من الضيوف.

ويلعب أرسنال أمام كريستال بالاس على ملعب الأخير في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي.

طالع أيضا

عقوبات صارمة من لجنة الانضباط والأخلاق

من أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019؟ فينجر يُجيب

ماذا حدث في مران الزمالك قبل لقاء زيسكو

شاهد - رونالدو ينفجر أمام كالياري

مقاتل إيطاليا يعتزل كرة القدم

في إنجلترا أرسنال ليدز

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7-1-2020 والقنوات الناقلة.. قمة محلية ودربي مانشستر 23 دقيقة | أوروبا
رسميا – الفرنسي جوميز مديرا فنيا لـ الإسماعيلي 40 دقيقة | مصر
قلب الأسد "ملك إفريقيا".. طارق حامد يطير للغردقة لحضور حفل الأفضل 54 دقيقة | مصر
طبيب منتخب مصر يوضح لـ في الجول السبب الحقيقي لإصابة جنش في أمم إفريقيا 54 دقيقة | منتخب مصر
مانويل جوزيه: فايلر مدرب رائع ويقدر على تحقيق ما فعلته مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
أرتيتا يُسقط بييلسا.. أرسنال ينتصر على ليدز في كأس إنجلترا ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 2 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر 3 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 4 مدرب شيفيلد يتحدث عن هدف صلاح ويُصرح: أُحب كل شيء يتعلق بـ ليفربول

قد ينال إعجابك