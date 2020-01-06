كونتي يتخطى عقبة جاتوزو.. إنتر يضرب نابولي بثلاثية ويستعيد الصدارة

تخطى أنطونيو كونتي عقبة جينارو جاتوزو. إنتر يعود من سان باولو بفوز هام على نابولي، واستعاد صدارة الدوري الإيطالي.

فاز إنتر ميلان على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد سان باولو، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.

سجل روميلو لوكاكو هدفان لإنتر وسجل لاوتارو مارتينيز الثالث، فيما سجل أركاديوش ميليك هدف نابولي.

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التشكيل

اختار أنطونيو كونتي البدء بلاوتارو مارتينيز بجانب لوكاكو، فيما اكتفى ماوريسيو ساري بميليك في هجوم نابولي.

إليكم تشكيل قمة الليلة، إنتر يهاجم بلوكاكو ولاوتارو وإنسيني يقود هجوم نابولي ⚽️#في_ايطاليا pic.twitter.com/KRU7d5GEXm — FilGoal (@FilGoal) January 6, 2020

وصف اللقاء

ضغط مبكر

بدأ إنتر ميلان اللقاء ضاغطا بقوة. لوكاكو انفرد في الدقيقة الثانية وراوغ ميريت وسدد، لكن المدافع أنقذها من على خط المرمى.

وما أهدره لوكاكو في الفرصة الأولى، عوضه في التصويبة الثانية بهدف أول في الدقيقة الـ13. البلجيكي يتوغل بشكل رائع ويسدد على يمين الحارس من خارج منطقة الجزاء مسجلا الأول.

لاوتارو مارتينيز صوب بقوة في الدقيقة الـ27، لكن ميريت تصدى لها إلى ركنية.

لوكاكو عاد وأجهز على نابولي بهدف ثاني في الدقيقة الـ31. تصويبة جديدة أخطأ ميريت في التعامل معها وسكنت الشباك.

عودة نابولي

حاول نابولي العودة في النتيجة. إنسيني سجل هدفا في الدقيقة الـ34 لكن الحكم ألغاه بسبب مخالفة ضد ميليك.

وكاد لورينزو إنسيني يسجل في الدقيقة الـ37، لكن سمير هاندانوفيتش تصدى لها ببراعة.

محاولات نابولي أثمرت عن الأول أخيرا في الدقيقة الـ39. كرة عرضية من خوسيه كاييخون من جهة اليمين، قابلها ميليك بتصويبة سكنت الشباك الخالية، لينتهي الشوط الأول بتقدم إنتر بهدفين مقابل هدف.

الشوط الثاني

أجرى إنتر ميلان أولى تبديلاته في الدقيقة الـ57 بدخول نيكولا باريلا بدلا من روبيرتو جاجليراديني.

ولم يمهل إنتر ميلان وقتا طويلا لنابولي. فسجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة الـ62. عرضية من الجهة اليمنى فشل كوستاس مانولاس في إبعادها، لينفرد لاوتارو مارتينيز بالمرمى ويسجل في الشباك.

نابولي ضغط مجددا. زيلنسكي سدد بقوة في الدقيقة الـ67، لكن هاندانوفيتش أمسك بها.

وتدخل كونتي مجددا في الدقيقة الـ73 بدخول ستيفانو سينسي بدلا من ماتياس فيتشينو.

إنسيني هدد مرمى هاندانوفيتش مجددا في الدقيقة الـ74 من كرة ثابتة، لكنها ارتطمت بالقائم.

وجاتوزو حاول العودة بعدة تبديلات. هيرفينج لوزانو شارك بدلا من إلسيد هيساي في الدقيقة الـ82، ثم رد نابولي في الدقيقة الـ84 بدخول فيرناندو يورنتي بدلا من فابيان رويز.

وكان تبديل إنتر ميلان الثالث في الدقيقة الـ89 بدخول بورخا فاليرو بدلا من روميلو لوكاكو، لينتهي اللقاء بفوز إنتر ميلان على نابولي بثلاثية. هزيمة هي الثانية لنابولي في ثالث لقاء مع جاتوزو.

فوز إنتر ميلان رفع رصيده للنقطة الـ45 في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، وبفارق الأهداف فقط عن يوفنتوس، فيما تجمد رصيد نابولي عند النقطة الـ24 في المركز التاسع.

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