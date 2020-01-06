الخطيب يعتذر عن عدم حضور حفل "كاف"

الإثنين، 06 يناير 2020 - 20:40

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب - الأهلي - احتفالية الأهلي

اعتذر محمود الخطيب رئيس الأهلي عن عدم حضوره لحفل توزيع جوائز الأفضل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأرسل الخطيب خطابا إلى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي يعتذر فيه عن عدم حضور الحفل المقرر إقامته غدا الثلاثاء في الغردقة.

ويأتي ذلك بسب حالة الإجهاد التي يعاني منها الخطيب عقب عودته مؤخرا من رحلة علاجية في فرنسا وعقبها أداء مناسك العمرة.

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وأكد الخطيب في خطابه أنه يكن كل التقدير للاتحاد الإفريقي لدعوته لحضور الحفل مشددا على ثقته في الكاف أنه سينظم حدثا رائعا يليق بالقارة الإفريقية.

وعبر رئيس الأهلي عن سعادته لإقامة هذا الحدث الرياضي على الأراضي المصرية وبمشاركة أبنائها من الكوادر المختلفة، الذين سوف يسهمون مع زملائهم من الاتحاد الإفريقي في نجاح هذا الحدث، الذي يسعد به كل المنتمين إلى القارة السمراء.

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