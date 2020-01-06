تقرير تركي: كريم حافظ ضمن 8 أسماء سترحل عن قاسم باشا

كشفت صحيفة (أقسم سبور) التركية وجود اسم محترفنا المصري كريم حافظ ضمن قائمة الراحلين عن صفوف قاسم باشا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى "بعد نهاية الدور الأول، قرر نادي قاسم باشا توديع 8 لاعبين".

وذكرت الصحيفة إن إدارة قاسم باشا اتخذت قرارها بالفعل بتوديع 8 لاعبين من صفوف الفريق من بينهم كريم حافظ.

كريم حافظ وفيسيل ساري وإزاد توبتيك ومصطفى بيكتيميك وستراهيل بوبوف وأوجوركان يازيلي وعبد الرحمن خليلي وأوليفييه فينيو.

8 أسماء سترحل عن صفوف قاسم باشا، حسبما كشف التقرير التركي.

كريم حافظ ظهير أيسر قاسم باشا شارك في 15 مباراة هذا الموسم.

صاحب الـ 23 عاما عقده الكامل مع وادي دجلة، وخرج معارا لأكثر من فريق آخرهم قاسم باشا.

ويحتل قاسم باشا المركز الـ 14 على سلم ترتيب الدوري التركي برصيد 15 نقطة من 17 مباراة.

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