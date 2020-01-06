قائمة بيراميدز - السعيد على رأس 18 لاعبا لمواجهة الإسماعيلي

الإثنين، 06 يناير 2020 - 19:51

كتب : عاطف شادي

عبد الله السعيد - بيراميدز - المصري

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه لمباراة الإسماعيلي التي تقام في السابعة من مساء الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي في الجولة الـ12 للدوري المصري.

ويأتي على رأس القائمة عبد الله السعيد قائد الفريق والذي يخوض مباراة الإسماعيلي وهو يرغب في تسجيل الهدف رقم مائة له في الدوري المصري.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

أخبار متعلقة

بعد نهاية الأزمة.. باهر المحمدي يعود لقائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز جناح الإسماعيلي: بيراميدز سيكون بدايتنا لتصحيح المسار في الدوري الإسماعيلي يفقد جهود همام طارق أمام بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي - ولفريد كانون - علي جبر - أحمد أيمن منصور - رجب بكار.

خط الوسط: إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إسلام عيسى - عمر العيوني - محمود حمادة – نبيل عماد "دونجا".

خط الهجوم: جون أنتوي - دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ11 برصيد 14 نقطة.

طالع أيضا

عقوبات صارمة من لجنة الانضباط والأخلاق

من أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019؟ فينجر يُجيب

ماذا حدث في مران الزمالك قبل لقاء زيسكو

شاهد - رونالدو ينفجر أمام كالياري

مقاتل إيطاليا يعتزل كرة القدم

بيراميدز الإسماعيلي الدوري المصري عبد الله السعيد

نرشح لكم

أخر الأخبار

كأس إنجلترا - قرعة متوازنة للكبار 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أحمد رؤوف لـ في الجول: فسخت تعاقدي مع بتروجت وأفاضل بين عروض مصرية وآخر سعودي 20 دقيقة | الدوري المصري
دي روسي يودع كرة القدم بخطاب عاطفي: ابنتي تشتاق إلي 56 دقيقة | أوروبا
استراحة في إيطاليا - نابولي (1) إنتر ميلان (2) نهاية الشوط الأول 59 دقيقة | أوروبا
الأفضل في إفريقيا - وصول جمال بلماضي ساعة | إفريقيا
الخظيب يعتذر عن عدم حضور حفل "كاف" 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 2 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 3 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر 4 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن

قد ينال إعجابك