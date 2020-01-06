قائمة بيراميدز - السعيد على رأس 18 لاعبا لمواجهة الإسماعيلي

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه لمباراة الإسماعيلي التي تقام في السابعة من مساء الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي في الجولة الـ12 للدوري المصري.

ويأتي على رأس القائمة عبد الله السعيد قائد الفريق والذي يخوض مباراة الإسماعيلي وهو يرغب في تسجيل الهدف رقم مائة له في الدوري المصري.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي - ولفريد كانون - علي جبر - أحمد أيمن منصور - رجب بكار.

خط الوسط: إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إسلام عيسى - عمر العيوني - محمود حمادة – نبيل عماد "دونجا".

خط الهجوم: جون أنتوي - دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ11 برصيد 14 نقطة.

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