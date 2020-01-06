لالانا: مستقبل ليفربول مشرق

يعتقد آدم لالانا لاعب وسط ليفربول أن المستقبل المشرق ينتظر فريقه في السنوات المقبلة، مع قوة الفريق الأساسي واللاعبين الشباب.

وقال لالانا عن مستقبل النادي مع الكثير من الشباب الموهوبين: "بالطبع هو مستقبل مشرق. من المهم أن يكتسب اللاعبون العقلية الصحيحة في أقرب وقت بالمشاركة في مثل هذه المباريات. هم لاعبون جيدون بالفعل".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "فور قدوم يورجن كلوب إلى النادي وهو يريد خلق طريقة لعب خاصة به. لقد رأيت هذا أمام إيفرتون طيلة الـ90 دقيقة. أعتقد أن الشوط الثاني كان رائعاً. كان أدريان رائعاً في الشوط الأول، أعتقد أننا نستحق الفوز والتأهل".

وانتصر ليفربول بتشكيل أغلبه من البدلاء والشباب على جاره إيفرتون بهدف دون رد ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

عن كورتيس جونز صاحب الهدف الرائع قال "هو شاب واثق في نفسه. من المهم أن يحافظ على ما وصل له، وأن يستمر في العمل الجاد والاستماع لنصائح المدرب والتعلم من أصحاب الخبرة يوماً بعد يوم. هو جزء كبير من الفريق".

وأتم "بكل تأكيد من المميز أن تكون لاعباً شاباً وتساهم في تحقيق انتصار مثل هذا. هو يعمل بجد، وتحلى بالصبر حتى حصل على الفرصة. أعتقد أنه وباقي اللاعبين الشباب كانوا رائعين".

ويستعد ليفربول لملاقاة توتنام في الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي و14 نقطة عن مانشستر سيتي، مع مباراة مؤجلة للريدز، قبل 17 جولة من نهاية الموسم.

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